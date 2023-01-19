快測都唔要先係復常！李家超：再下一步全無措施　正每日與內地傾

臨近過年北上出現人潮，昨起（18日）多區檢測站出現長長人龍，深水埗楓樹街社區檢測中心有逾百名市民輪候至凌晨。行政長官李家超今日（19日）出席立法會答問大會，被多翻追問過關前的核酸檢測安排，李家超坦言市民徹夜排隊的情況不理想，要求要相關部門統整相關資訊，確保市民可得悉各檢測中心的輪候情況，強調檢測能力足夠，近日亦只用了六成檢測量。



李家超更承認，香港完全無防疫措施，包括檢測要求才算得上真正復常。至於何時可全面取消檢測要求，李家超表示涉及港府、廣東省及中央政府三方商討，當中或會遇到困難需要克服。



針對廣大市民，我係希望完全無措施，咁先係復常。如果我哋決定復常，就要決家定喺某一個階段可能去面對一啲大變化，有一個適應期，適應期內可能製造一啲問題。 李家超

若要走向復常 再下一步「完全無措施」

李家超更指，政府的目標是完全取消所有檢測要求：「我想強調一點，我嘅目標係唔洗做核酸測試；我嘅目標係希望用快測取代（核酸檢測）；我嘅目標更加係希望唔洗做快測嘅。」他強調，若果香港要走向復常，首先要取消隔離令，保護高風險人士，再下一步則是「完全無措施」。

「A4聯盟」梁文廣隨後再追問李家超會否與內地政府繼續溝通，優化通關安全，以及政府何時會再將核酸檢測要求放寬至以快測取代，甚至全面取消檢測要求。李家超指：「我哋同內地政府嘅溝通不是繼續，而是每天。」政府為了與內地有更好的協調，特意成立由政務司司長陳國基帶領的「通關事務協調組」，而協調組發現問題後亦隨即改善。

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通關安排須三方商討 每日溝通達成短期成績

不過，他強調，任何涉及通關的安排，均須由港府、廣東省政府及中央政府三方商討：「我可以話畀大家聽，大家都係有共同目標同方向，但當中三方面要處理嘅過程，或者要克服同埋解決嘅環節，我未必可以公開同大家講，但我可以話畀大家聽，喺我哋商討裡面，每次都有啲改善措施，有時隔一日出，有時隔三日出，有時可能一日出兩個改善措施，呢啲都係我哋每日去溝通所達成嘅短期成績嚟。」

李家超強調要有良好目標外，亦要務實告訴市民：「邊啲我認為機會好大，邊啲係我掌控範圍內百分比重，可能性大啲。」