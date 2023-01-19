1‧30撤隔離令｜李家超：由一刀切強制改市民自決　復常已走到這步

李家超宣布1月30日起撤銷隔離令，他指本地疫苗屏障牢固，加上醫療系統防治能提升及通關後「疫情一直向低走」，所以對疫情的處理，應由「政府一刀切強制」，改為「市民自行決定、自行負責」。醫務衞生局下午會召開記者會交代詳情。



+ 2

李家超今日出席立法會特首答問大會時，宣布撤銷隔離令。他解釋政府主要考慮有幾點，包括疫苗第二針及第三針的接種率分別達到93%及84%，而第五波以來不少市民因感染而產生免疫力，等同接種第三針的有效接種率達到95%，社會的混合免疫屏障已經十分牢固，現時完成接種市民即使感染亦多屬輕症；其次，病毒及疫情不斷演變，以及醫療系統防治能力提升、以及有效的抗病毒藥物，「病毒對本地公共衞生的風險已經明顯改變，並且明顯減低」。

李家超：由政府一刀切改為市民自行負責

李家超指，香港與內地通關十幾天以來，並沒有增加疫情風險，「疫情一直向低走」，更加從最高峰差不多3萬宗，一直回落至昨日（19日）的3千多宗，跌幅近9成。而且社會及市民對病毒的認知及處理能力已經大大提升，「政府對新冠病毒的管理需要邁向新階段、新模式，由於病情多屬輕微，對疫情的處理，應由『政府一刀切強制』，改為『市民自行決定、自行負責』，逐步建立新常態系統，將2019冠狀病毒病作為其中一種上呼吸病的管理。」

政府對新冠病毒的管理需要邁向新階段、新模式，由於病情多屬輕微，對疫情的處理，應由政府一刀切強制，改為市民自行決定、自行負責，逐步建立新常態系統，將2019冠狀病毒病作為其中一種上呼吸病的管理。

他說走這重要一步，是以科學及風險為本而作出，「是外國復常必經階段，亦係香港復常必經階段，香港亦已走到呢個階段。」