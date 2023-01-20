說香港故事！財爺外訪街頭搭訕　中東行已除罩攔途人｜政壇諸事町

正在瑞士出席「達沃斯世界經濟論壇年會」的財政司司長陳茂波，近期頻頻外訪力銷「Hong Kong is Back」。「說好香港故事」的重任亦由會場，延伸到街頭，財爺今日 （20日）上載影片至Facebook，記錄他手持平板電腦，在瑞士及中東街頭攔截途人，介紹香港的景點和文化等，叫人「搵個時間嚟行吓」。



陳茂波：香港已經返嚟啦。（影片截圖）

香港已經返嚟啦 搵個時間嚟行吓！

片首是瑞士達沃斯街頭，身穿大褸的陳茂波在雪地向途人「埋手」，介紹自己是「Paul Chan」，有途人一面茫然，待陳茂波自我介紹是「香港財爺」之後，便馬上得到雀躍回應，有人說曾於香港見過他，很高興再次碰面，陳茂波亦他們展示天星小輪及中國剪紙等相片。

陳茂波又向一名女途人展示西九戲曲中心相片，著途人帶多些朋友來港。途人一直面帶笑容回應，得知陳茂波是財爺後驚嘆：「Wonderful!」，大讚戲曲中心的確好靚。影片後段轉到中東市集（Bazaar），相信是上年10月底中東行期間拍攝，當時陳茂波在當地確診、滯留了幾天，抵港後核酸陽性卻被列為「康復個案」，陷入「陰陽疑案」。

陳茂波去年10月訪問中東，已經到當地市民「除罩」說好香港故事。（影片截圖）

自我介紹「Paul Chan」 途人聞香港財爺變雀躍

陳茂波今日（20日）將離開瑞士，總結行程時指透過這次機會，向來自全球各地的政商、學術、傳媒各界代表介紹了香港優勢和核心競爭力，展示和說明香港已經回來：「在分裂的世界中加強合作，是各國的應有之義，香港在『一國兩制』下，憑著國家的堅實支持，將會發揮好金融、貿易、航運中心等角色，積極聯通世界，貢獻全球合作和發展。」

他指最近數次外訪，也向當地人介紹香港的文化、美景、美食，邀請他們來香港旅遊，感受香港活力，又稱無論天氣有多寒冷或炎熱，也無阻他推廣香港的熱誠。他在影片中配音，指出「香港已經返嚟啦」，希望日後同世界建立更多友誼，說好更多香港故事，展示更多香港優勢。