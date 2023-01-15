赴瑞士出席國際會議 陳茂波：全力發展經濟創優質就業機會

財政司司長陳茂波昨晚（14日）已啟程到瑞士，準備出席本月16日至20日在達沃斯舉行的世界經濟論壇年會，他在今早（15日）上載的網誌中表示，會積極向不同地區政商界介紹本港復常的最新情況。



他強調，無論面對什麼挑戰，必須全力發展經濟，擴大發展容量、增強發展動能，為產業開拓更寬廣的市場，為市民創造更多優質的就業機會，才能有更大空間化解社會民生的問題和矛盾。



陳茂波指，對內需要匯聚本地的民間及市場力量、桿槓內地資源和市場的規模優勢，為香港經濟發展增添能量；面向國際方面，要說好香港優勢、講好香港故事，為香港的新機遇和新發展塑造明確清晰的新形象，全力招商引資和招攬人才。政府問責團隊亦會恢復外訪，促進交流合作。

此外，他提及上周本港舉行今年首個大型金融會議——第十六屆亞洲金融論壇，是三年來首次恢復實體，並以「線上線下」混合模式舉辦，匯聚來自逾70個國家或地區的政商領袖及翹楚，圍繞環球財經議題集思廣益，並探索合作機會。

國際商界考慮在港增投資擴規模

他稱，在論壇場內場外會見了不少專程由外地來港參與這次會議的國際機構代表，部分人已安排了年內再訪香港。他們不約而同肯定香港聯通內地和世界的獨特橋樑角色，及以香港為據點覆蓋亞洲市場的便捷樞紐功能。參與今次論壇讓他們加強了對香港的信心，讓他們積極考慮及部署在香港增加投資及擴大營運規模。