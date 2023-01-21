兔年議員同賀｜葉劉新福利圖獲讚「美極」　吳秋北祝奮發「兔」強

今日（21日）是大除夕年三十，不少立法會議員率先向大家拜年，在社交媒體上發布賀年影片。立法會主席梁君彥特別在前廳拍片，指自從廳交流會成為官員與議員恒常溝通的聚腳地，成效獲議員一致肯定，期望兔年繼續良性互動，大家一條心為市民謀福祉。

每逢佳節均會上載「福利圖」的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，今次身穿粉紅色旗袍，在花樹前拍照，與網民送虎迎兔，有網民留言大讚「好靚」、「美極了」、「人比花嬌美」。



葉劉年廿九起連載賀年相 網民大讚：美極了

葉劉稱，大除夕年三十是中國人的大日子，當然是一家人吃團年飯，開懷團聚。她提醒市民隨著社會邁向復常，港鐵今晚會通宵服務，團年飯後大家不妨盡情逛花市，感受市面熱鬧氣氛，又祝賀大家團圓幸福，以最喜樂心情的「送虎迎兔」。

梁君彥則指送虎迎兔，立法會和社會一樣迎來新氣象，逐步走出疫情陰霾。行政、立法關係踏上新台階，祝願香港三陽開泰，各行各業吐氣揚眉，全港市民身體健康、合家平安。

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黃國派湯圓賀新春：祝打工仔人人有工開！

工聯會會長吳秋北揮毫寫下「奮發兔強」揮春，希望大家兔年行好運，事事如意，疫情盡快結束，經濟盡快恢復。工聯會理事長黃國則為同事派湯圓，又祝願通關後市民生活回復正常，打工仔人人有工開。

A4聯盟寫「哈」揮春 祝兔年笑哈哈

A4聯盟立法會議員製作短片，一同向市民拜年。片段中，四人身穿賀年服裝，高舉寫有多個「哈」字的揮春，祝大家兔年笑哈哈。張欣宇祝賀市民「兔」氣揚眉，萬事如意。楊永杰則祝大家「兔腩」縮小啲，最緊要身體健康。林素蔚預祝兔年大吉、兔來運轉。梁文廣則希望大家動如脫兔，兔年「食好啲、住好啲、搵多啲」！