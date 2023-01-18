兔年｜旅發局設賀年景點　周四起暢遊金鐘奇幻花海、灣仔彩虹步道

兔年將至，旅遊發展局推出「兔躍香港迎新春」活動，由明日（19日）起至年十五元宵節（2月5日），在沿海濱四個地點將設有全新賀年互動景點，每晚8時在維港兩岸上演增添光影效果的限定版的「幻彩詠香江」，並推出多項維港遊優惠。



旅發局今日在金鐘添馬公園舉行開幕儀式，主禮的文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，農曆新年是向旅客展示香港中西薈萃的多元魅力、以及香港不同特色旅遊景點的良機，希望旅客可藉各項旅遊體驗認識本地文化，親身見證香港已復常。



▼1月18日 旅發局「兔躍香港迎新春」開幕儀式▼



+ 17

明起四個沿海濱地點放置賀年互動裝置

兔躍香港迎新春活動由年廿八、即明日（19日）開展，直至元宵節（2月5日）。旅發局在金鐘添馬公園、灣仔臨時海濱長廊、尖沙咀文化中心觀景台、及中環碼頭四個沿海濱地點放置多個賀年互動裝置。

+ 17

金鐘添馬公園ED花卉形成「奇幻花海」

其中在金鐘添馬公園，有逾200朵巨型LED花卉，配合燈光效果成為「奇幻花海」。場內另有3個互動區，當有途人走近向區內的花揮手，那些花便會亮燈。

創作總監王玉沛及高級平面設計師鄭耀佳指，花海配合添馬公園綠油油草地，寓意花開富貴、春暖花開。他們又提到，覺得兔仔靈活多變，所以設計了不同顏色及姿態的兔型公仔，放置在不同景點。

灣仔臨時海濱長廊設近200米彩虹步道

金鐘添馬公園有奇幻花海，灣仔臨時海濱長廊也有全長近200米的彩虹步道，當市民行經步道，地面上即會投射出銅錢和花朵圖案的光影，步道旁也有3組賀年打卡位供市民打卡。

旅發局在活動下也推出多項維港遊優惠，包括聯同天星小輪推出的「旅兔行大運」八五折優惠，市民可以優惠價102元，遨遊維多利亞港60分鐘。旅發局也在其中兩艘船上各放置兩隻「福兔（兔型公仔）」，藉以為市民及旅客帶來額外驚喜。

+ 2

旅發局今日在金鐘添馬公園的奇幻花海舉行開幕儀式，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，農曆新年是中國傳統文化，更是向旅客展示香港中西薈萃的多元魅力、以及香港不同特色旅遊景點的良機。

楊潤雄續指，旅客可藉參加各項活動及遊覽特色景點，享受多元化的旅遊體驗，認識本地文化，親身見證香港已經復常，認為這正是「要跟所有旅客說好的香港故事」。