兔年｜九龍城街市人流暢旺　花逾$3000買餸準備一家18口做節

今年是第三個疫情下的第三個農曆新年，亦是邁向復常的一年，今日（21日）是年三十，九龍城街市早上9時已人頭湧湧，市民異口同聲表示今年氣氛好，買餸煮團年飯都「預鬆」一點。

有市民因為近日政府進一步放寬防疫限制，表示特地到街市選購食材，明天（22日、大年初一）將會一家18口齊聚提早吃開年飯，「今年特別開心，全部老人家都可以出返嚟，好耐都冇試過可以一大班人一齊過年。」



▼1月21日 年三十九龍城街市人頭湧湧▼



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曾太：今年新年氣氛比前幾年好好多

九龍城街市今早人頭湧湧，擠滿買餸做節的市民，雞檔和海鮮檔都有人排隊。曾太與丈夫到來選購團年飯食材，兩口之家購買雞隻、海鮮和蔬菜已花近千元，「今年新年氣氛比前幾年好好多，預咗今日買嘢會比平時貴啲，但始終一年一次都冇咩所謂。」她又表示，近期放寬放疫外出用餐都吃得開心。

有市民一家18口齊聚吃開年飯

陳太到場選購開年飯食材， 她預算今日將花費3,000、4,000元，選購海鮮、活雞、豬腳等。她表示，因近日政府放寬防疫政策，故明天（年初一）將會一家18口齊聚早上就吃開年飯，「今年特別開心，全部老人家都可以出返嚟，好耐都冇試過可以一大班人一齊過年。」

海鮮來貨價上升 檔主：賺得並不多

今日餸菜價格較平日貴一至兩成，海鮮價格上升最為明顯。海鮮檔檔主冼小姐指：「今年（防疫）放寬咗，多咗人出嚟買餸，好好生意。」 至於今天「海鮮價」如何，她表示，「啲蝦特別貴，來貨貴咗成千蚊。」她解釋因來貨價貴比以往貴，所以賺得並不多。

雞檔暢旺料生意升兩三成 豬肉檔較往年差

街市雞檔亦生意暢旺，大排長龍。活雞檔東主玲姐估計，今日會售出約200隻雞，今年活雞來貨價貴了兩成多，「雞有大有小，二百多、三百多、四百多蚊都有。」

玲姐指，生意比往年好，預計生意額上升二至三成，就現場所見，大部分客人都是預訂，市民需等待半小時左右才能取雞。

九龍城街市對面的豬肉檔，檔主連先生則表示，今年生意少了近半成，「上年我做到無停手，連嘢都唔得閒講。」他推測是通關後較多人回內地探親拜年致生意少。