車公廟求籤︱葉劉解籤寄語政府謹慎理財　肯聽意見「張良」定獻計

新界郷議局主席劉業強正月初二（23日）早上按照傳統習俗，於車公廟為香港求籤，他求得第11號中籤。籤文為：「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」解曰：「凡事守舊、求財遂意、自身得運、婚姻不合。」



今年求得的第11籤與12年前兔年所求得一樣，有到場參與車公誕求籤儀式的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀直言：「真係幾蹺。」她認為籖文提醒港府香港正處於復蘇期，財政上要更為謹慎，但認為：「今年一定比去年好。」



▼1月23日大年初二 劉業強為香港向車公求得11號中籤▼



+ 18

提到十二年前、即2011年同為兔年的車公誕，劉業強父親、已故鄉議局主席劉皇發同樣為香港求得第十一號中籤，葉劉表示：「係啊，一模一樣，真係幾蹺！我好記得仲係曾蔭權年代。」

葉劉指只要特首多聽意見 必定有「高人」從旁協助

被問到香港現今局勢與12年前有何不同，以及籤文為本港帶來什麼啟示？葉劉說：「（香港）𠵱家都仲係復蘇期，無咁快話一帆風順。習主席喺年廿九，國務院嘅新春團拜都係鼓勵我哋團結奮鬥，但亦都有指出外圍環境係風高浪急，所以呢支籤叫我哋謹慎都係啱嘅。」不過葉劉認為，只要特首多聽意見，必定有「張良」及「高人」從旁協助。

葉劉提醒市民等待政策收成期 難一步登天

葉劉再指，香港財政上要更為謹慎，亦提醒市民需要等待政策收成期：「因為我哋嘅赤字都幾大，而家我哋復蘇期，政府推好多政策長期一定有收成，但目前都係啱啱起步啫，因為我哋經歷咗三年......一年就動亂，跟住就抗疫，香港社會元氣大傷，所以好難期望話一步登天。」

親解粉紅旗袍賀年照片拍攝花絮

認為香港今年一定較去年好的葉劉，每逢佳節均會上載「福利圖」，她自年三十（21日）起便上載一輯身穿粉紅色旗袍的賀年照片。葉劉透露，是次賀年照片共拍攝兩小時，粉紅色旗袍是昔日在杭州購入，但她笑指，在疫情期較少出席應酬活動，加上培養了定期行山習慣，因而瘦了許多，因此拍攝時需要在背後夾滿夾子以固定旗袍。