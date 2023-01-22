陳茂波：通關帶動本港經濟　料第二季明顯復蘇 「派糖」仍需考慮

財政司司長陳茂波結束外訪瑞士行程返港，今日（22日）接受電台訪問表示內地防疫措施放寬速度快，對環球經濟有很大助力，香港及內地恢復通關，將令香港人氣及財氣都旺盛，料本港經濟將於第二季明顯復蘇明顯。



新一份《財政預算案》下月出台，被問到當局會否再次派發消費劵，為基層市民生活解困？陳茂波未有正面回答，表示港府本年度出現赤字在所難免，新一份《財政預算案》要多考慮香港的中長期發展，加強投資令香港經濟持續增長。



陳茂波於大年初一（22日）出席電台節目，率先祝願香港人生活愉快、萬事勝意。陳茂波回顧到瑞士參加達沃斯世界經濟論壇的經歷，指參與是次論壇的代表來自歐美、中東和亞洲，期間他有較多機會與歐美地區代表溝通。他指，不同代表仍擔憂地緣政治發展對中國經濟有影響，但他表示內地開放速度較預期快，預計今年全球經濟增長較預期好。另外，陳茂波亦向各代表介紹香港已入新時代及新階段，有很多發展機會之外，亦邀請及趁免檢疫通關，可到大灣區視察。

陳茂波在行程中又鼓勵外國公司來港上市或第二上市，指香港有「南向通」取得內地資金，對股分價值有幫助。陳茂波透露，當中已有公司表達有興趣，亦已與港交所代表會面。

再派消費券？ 陳茂波：要看中長期發展

至於新一份《財政預算案》會否再度「派糖」？陳茂波表示即使本港經濟正迎來復甦，但基層市民生活仍壓力大，對此亦上心，但他強調政府要看中長期發展而決定，他又指只有投資才可以令到本港經濟持續增長，繼而做不同社會服務。另外，陳茂波提到香港近年若有17萬勞動力人口流失，6成以上為中高教育背景，雖然其中3萬人重投勞動市場，但香港有老齡化問題，因此當局在短期內需要「搶人才」，緩解勞動力不足的情況。