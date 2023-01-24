赤口忌拜年議員有咩搞？　容海恩探警　另有熱門活動｜政壇諸事町

今日是大年初三「赤口」，習俗上不宜拜年，不過也有立法會議員出外拜訪。新民黨立法會議員容海恩今日到警署探望前綫警務人員，並向香港警察隊員佐級協會主席林志偉及各會員拜年。相片中容海恩和林志偉都笑容滿臉，似乎不受「赤口」影響。



容海恩其後與女兒們一起到將軍澳康盛花園和寶琳邨派朱古力金花生，祝大家事事順利，日日開心。



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鄭泳舜跑10km備戰渣馬 李梓敬健身室自拍

至於民建聯立法會議員鄭泳舜在「赤口」則選擇一個人度過，他在facebook上載了自己練跑10公里的照片，原來是為了備戰下月舉行的渣打馬拉松，連續幾年都有參與渣馬的他，今次繼續挑戰半馬，仲話會趁餘下的20日要好好鍛練。

新民黨李梓敬亦上載了自己到健身室鍛練的自拍照到facebook，說：「新嘅一年，多做運動！」看來做運動也是議員假期間的熱門活動之一。

李梓敬上載健身室自拍照到facebook，並說：「新嘅一年，多做運動！」(李梓敬FB圖片)

梁美芬回河北過年 邱達根探醫護

另外，經民聯立法會議員梁美芬與老公、城大法律學院前院長王貴國回河北農村過年，並在四合院前向市民拜年，祝家家平安，香港百業興旺。她稱，當地零下八度，下著小雪，令農村添上雪白的棉衣，加上四合院風格，真的很美。

科技創科界立法會議員邱達根昨天趁着年初二，到天水圍醫院向醫護打氣。他說，大家拜年之際，也不要忘記很多行業年中無休，雖然農曆新年期間非緊急預約手術較少，但仍有很多住院病人需要照顧，形容他們是無名英雄，要感激他們的付出。