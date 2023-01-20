英領事戴偉紳大吃糖蓮藕　法國副領事寫兔字贈書法家｜政壇諸事町

今日是年廿九，多間駐港總領事館都拍片拜年。英國駐港總領事館仝人以廣東話向大家拜年，加拿大駐港澳總領事白靜芳則發揮多語言優勢，更送上環保貼士，而法國駐港澳總領事館更與本地書法家互贈手寫揮春。



英領事廣東話拜年

英國駐香港總領事館由副總領事樂秀慧「打頭陣」，以流利廣東話祝香港朋友新一年身體健康，笑口常開。英國駐香港貿易及投資處長胡德偉雖然主要講英文，但原來他在香港出生，廣東話亦很好。胡德偉說好期待再食蘿蔔糕、行花市、準備全盒，又祝大家一帆風順、大吉大利。

至於英國駐港總領事戴偉紳，亦全廣東話「上陣」，影片中更大吃糖蓮藕。他祝各位年年有餘，兔年進步。

加拿大領事送上過年環保小貼士

加拿大駐港澳總領事白靜芳就以英語、法語、廣東話和普通話四種語言向大家拜年，恭祝大家萬事如意、心想事成。香港每年使用320萬個利市封，等於砍了16,300棵樹，白靜芳亦為大家送上環保小貼士，收到利市封之後可以循環再用，或用來製作裝飾品。

影片尾段白靜芳更示範用一張靚靚的方形布，將一個玻璃瓶紮出一對兔耳，所有物料可以循環再用，是兔年的環保裝飾。

法領事與書法家徐沛之互贈揮春

法國駐港澳總領事館方面，總領事杜麗緹以廣東話祝大家兔年快樂，生活愉快，萬事如意。她說好高興港澳防疫限制放寬，歡迎各位到法國旅遊。

副總領事馬克‧拉米更即席揮毫，以金漆寫了一個「兔」字。他們將「兔」字送給本地書法家徐沛之，徐亦以「福」字回禮。