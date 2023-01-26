消費券｜盧偉國叫價一萬「小財換大財」　學者：若停派經濟恐收縮

新一份《財政預算案》下月發表，經民聯主席盧偉國今日（26日）在電台節目表示，消費券是直接幫助市民的措施，過去兩次派發效果正面，有助提振經濟，建議派發一萬元電子消費券。他稱，明白《預算案》要作出平衡，但在復常關鍵時期，政府對市民和企業的支援非常重要，當經濟活動漸趨蓬勃時，政府稅收甚至賣地收入也會增加，形容是「小財唔出，大財唔入」。

勞聯主席林振昇則建議全民派發5,000元電子消費券，認為不應以收入劃界。被問到應否容許以消費券支付水電煤費等，林振昇相信政府可能會提供電費補貼，消費券應集中帶動零售及飲食業生意。



林振昇倡派$5,000 設個別行業及生育補貼

盧偉國指，昨日落區聽到市民最大訴求是派發消費券，強調消費券是最直接「還富於民」的方式，對香港復常有重要作用。另外，他建議政府設立20億元「盛事基金」，並設專責小組研究如何重建香港盛事之都，並促請訂立新的「旅遊業發展藍圖」，推動文創產業發展。

林振昇稱，現時安老及小巴等行業難請人，建議政府推出補貼計劃，資助相關行業提高工資及提供在職培訓，每名員工每月5,000元，吸引新人入行。他亦建議提供生育津貼，每季向有小孩的家庭提供3,000元津貼。他提出，學校下課後可轉為托兒中心，由非牟利機構進駐，提供托管學童服務至晚上7至8時，待家長下班後接回。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基認為政府應繼續派消費券。（樹仁大學圖片）

學者：突然停派消費券 或反效果經濟收縮

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基說，政府財政狀況仍然穩健，加上本港失業率下跌，預計政府毋須再推出「保就業」計劃，相信下年度的財赤有望下跌至700至800億元。他指，現時經濟未完全復常，若政府大幅收縮財政預算將影響經濟增長，認為政府應按部就班，每年減少約數百億元財赤，慢慢達至平衡預算。

他指未來經濟不穩定，加上預計通脹加劇，認為政府今年應繼續派發1萬元消費券，其後再逐步遞減。他說，過去每次派發消費券產生約0.7%至1%提振作用，若今年突然不派發會有反效果，導致經濟進一步收縮。

消費券若准付水電煤 與原意有出入

對於有政黨建議消費券用於支付水電煤費等開支，袁偉基指這與消費券原意有出入，等同政府派錢給市民後，市民再交回政府，形容是「左手交右手」，對經濟循環沒有幫助。他相信市民懂得自行調節開支，例如用消費券買餸，用買餸錢交電費等。