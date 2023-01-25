消費券｜邵家輝料復蘇滯後倡再派　江玉歡有保留：只係左袋去右袋

本屆政府首份《財政預算案》下月22日發表，自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝今日（25日）在電台節目上表示，過關後旅客難以即時回復到疫前水平，建議政府派發最後一期電子消費券，今年上半年發放。

選委界立法會議員江玉歡則表示，對全民再派一萬元消費券有保留，認為目前應集中協助基層市民、中產家庭及有子女的市民等，又指香港現時需要外來資金，派發消費券猶如「左袋去右袋」。



邵家輝：3,000、5,000或1萬元都得 由財爺定奪

邵家輝指，今年農曆新年氣氛較去年好，尖沙咀開始看到有講普通話的旅客，名店外亦出現人龍，相信名店及珠寶首飾等行業最受惠於通關。他稱目前與內地「通關」仍設配額，相信隨著逐步開放，很快會取消配額，若加開口岸亦能方便旅客。被問到內地旅客能否回復疫前消費水平，邵家輝稱，內地遊客的消費能力有待觀察：「縱使國內14億人未必個個都好好環境，只要1%好好環境，過嚟香港幫襯，我相信香港都掂嘅。」

他說，雖然政府面對財赤，但旅客在上半年未必即時來港，建議在上半年派發消費券帶動經濟，待下半年旅客增加，市道較暢旺，相信可以「自己靠自己」。他稱沒特定要求政府派發多少消費券，無論3,000元、5,000元或1萬元都接受，由財政司司長根據財政狀況定奪。

陳沛良。（資料圖片）

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陳沛良促檢討稅基 考慮開徵消費稅、增值稅

選委界立法會議員陳沛良建議在上半年派發5,000元消費券，提升市民對經濟和消費的信心。他稱經濟復蘇會滯後，料一次過派發消費券對提振經濟有直接幫助，而政府財政儲備約6,000多億元，若政府派發最後一期5,000元消費券，總額約300多億元，相信政府能夠承擔。

他提到，疫情下政府收入大減，加上逆周期無可避免要派錢，政府應趁機檢討本港稅基狹窄的問題，訂立稅改藍圖，擴闊稅基，例如可考慮增設消費稅及增值稅。

江玉歡：消費券「左袋去右袋」 倡向Ｎ無派房屋券

江玉歡則指，若果全民再派消費券一萬元，需耗資約600億元，相等於政府收入的10%，對財政狀況有影響。她認為目前最重要吸引旅客來港帶動經濟，派發消費券只是「左袋去右袋」。她建議向未有獲政府資助、居於不適切居所的單身人士，派發約2,000至3,000元房屋券，總額約20億元。