消費券｜邵家輝料復蘇滯後倡再派　江玉歡有保留：只係左袋去右袋

撰文：周皓宜
出版：更新：

本屆政府首份《財政預算案》下月22日發表，自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝今日（25日）在電台節目上表示，過關後旅客難以即時回復到疫前水平，建議政府派發最後一期電子消費券，今年上半年發放。
選委界立法會議員江玉歡則表示，對全民再派一萬元消費券有保留，認為目前應集中協助基層市民、中產家庭及有子女的市民等，又指香港現時需要外來資金，派發消費券猶如「左袋去右袋」。

邵家輝：3,000、5,000或1萬元都得　由財爺定奪

邵家輝指，今年農曆新年氣氛較去年好，尖沙咀開始看到有講普通話的旅客，名店外亦出現人龍，相信名店及珠寶首飾等行業最受惠於通關。他稱目前與內地「通關」仍設配額，相信隨著逐步開放，很快會取消配額，若加開口岸亦能方便旅客。被問到內地旅客能否回復疫前消費水平，邵家輝稱，內地遊客的消費能力有待觀察：「縱使國內14億人未必個個都好好環境，只要1%好好環境，過嚟香港幫襯，我相信香港都掂嘅。」

他說，雖然政府面對財赤，但旅客在上半年未必即時來港，建議在上半年派發消費券帶動經濟，待下半年旅客增加，市道較暢旺，相信可以「自己靠自己」。他稱沒特定要求政府派發多少消費券，無論3,000元、5,000元或1萬元都接受，由財政司司長根據財政狀況定奪。

陳沛良。（資料圖片）
+1

陳沛良促檢討稅基　考慮開徵消費稅、增值稅

選委界立法會議員陳沛良建議在上半年派發5,000元消費券，提升市民對經濟和消費的信心。他稱經濟復蘇會滯後，料一次過派發消費券對提振經濟有直接幫助，而政府財政儲備約6,000多億元，若政府派發最後一期5,000元消費券，總額約300多億元，相信政府能夠承擔。

他提到，疫情下政府收入大減，加上逆周期無可避免要派錢，政府應趁機檢討本港稅基狹窄的問題，訂立稅改藍圖，擴闊稅基，例如可考慮增設消費稅及增值稅。

江玉歡：消費券「左袋去右袋」　倡向Ｎ無派房屋券

江玉歡則指，若果全民再派消費券一萬元，需耗資約600億元，相等於政府收入的10%，對財政狀況有影響。她認為目前最重要吸引旅客來港帶動經濟，派發消費券只是「左袋去右袋」。她建議向未有獲政府資助、居於不適切居所的單身人士，派發約2,000至3,000元房屋券，總額約20億元。

黃國倡再派消費券：比退稅更刺激經濟　通關是時候核酸、配額全撤再派消費券？李兆波倡研最多僅再派$5000　刺激本地經濟作用短期工聯會初二向財爺拜年　爭取1萬元電子民生消費券陳茂波﹕有政黨憂政府財政壓力太大　於閉門會議稱反對再派消費券預算案｜建制三大黨促派消費券　新民黨容海恩：應開源節流谷生育消費券｜民建聯黃俊碩稱非最佳選項　對中產作用不大、扶貧應精準工聯會調查指近五成零售業員工凍薪　倡派消費券提振經濟預算案｜工聯會建議派1萬元民生消費券　可用於繳交水電煤費預算案｜民建聯倡過夜旅客派1千元消費券　港人消費券5千預算案︱經民聯籲再派萬元消費券　40歲或以下首置免稅、辣招漸撤財政預算案2023｜謝偉銓冀續派消費券　倡推漸進式按揭新居屋財政預算案︱羅兵咸倡派消費券至少$3,000　退稅額增至$25,000
電子消費券
邵家輝
江玉歡
通關