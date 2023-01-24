再派消費券？李兆波倡研最多僅再派$5000　刺激本地經濟作用短期

新一份財政預算案下月發表，行政會議召集人葉劉淑儀昨表示無必要再派消費券刺激消費。香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波今日（24日）在電台節目表示，雖然政府財政儲備現時跌至較低水平，但仍有能力派消費券，即使通關後再派未必對本地經濟有很大刺激，惟仍有助撐本地消費。李兆波提到，過往派消費券當月零售額確有增加，但只是短期，一個月後就回落，而他認為可考慮派5,000元而不是10,000元



▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



+ 8

李兆波表示，過往派發消費券的月份零售額有增加，但之後很快下跌。他舉例，去年10月派發第二階段第二期消費券，當月零售業總銷貨價值的臨時估計為319億元，為疫情以來罕見的零售額超過300億的月份，然而11月就只有295億左右，可見消費券對經濟增長作用只是短期。

李兆波指，消費券對零售業幫助較明顯，但餐飲業較難看到效果，因曾經有段時間餐飲業被禁晚市堂食。李兆波還表示，雖然政府財政儲備跌至較低水平，但仍有能力派發消費券，但今年未必要再派10000元，可考慮5000元，因現時已通開關，再派大額未必對本地經濟有刺激。