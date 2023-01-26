近3000字駁斥梅儒瑞　港府：行政遠比法院處較佳位置判斷國安事務

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）首度開腔批評北京就《香港國安法》釋法，擴大了香港行政當局影響案件的權力、但卻缺乏司法監管，或進一步破壞司法獨立。港府發出近三千字的聲明，堅決反對梅儒瑞肆意歪曲的偏頗評論、嚴厲譴責他對香港法治、權利及自由情況的不實言論和污衊抹黑。



聲明指，釋法只是釐清《國安法》有關條文的含義和適用法律的依據，指出海外律師屬於須由特首認定的問題，是特首證明書制度涵蓋範圍，但今次釋法並沒授予特首額外權力，不存在損害香港法院的獨立審判權和終審權。



批梅儒瑞指控「無事生非，危言聳聽」

聲明指，國防、外交以及國安問題均屬中央事權，梅儒瑞對《國安法》的指控「純屬無事生非，危言聳聽」，美國政府和政客過去一直詆毀《國安法》，對盡責、忠誠和依法落實《國安法》的特區肆意攻擊，「專橫跋扈表露無遺」。港府指，人大行使解釋權是「一國兩制」原則下的重要一環，體現法治原則，強調釋法並不直接處理具體司法案件。

聲明亦指，因應國安事務本質，行政機關遠比法院處於較佳位置作出合適的判斷，因此法院會對行政機關就國安事務方面的判斷予以尊重，這一項原則也是包括美國在內的世界各地維護國安的通則：「必須指出的是，行政長官發出的證明書只是就《香港國安法》第四十七條所述的問題向法院提供一項有約束力的認定，不是取代法院處理訴訟中的其他爭議，也不是代替法庭判案。」

釋法並沒授予特首權力 釐清條文含義和法律依據

港府亦批評，美國倡議某種背景人士不應受法律制裁，等同給予犯法特權，完全違反法治精神；又強調權利和自由並非絕對，《公民權利和政治權利國際公約》訂明，在有必要保障國安、公共秩序等情況下，可依法限制部分權利和自由。聲明又指，香港在「一國兩制」下優勢眾多，包括實行普通法和司法機構獨立行使審判權，是全球最具競爭力的經濟體之一。《國安法》實施以來，社會回復穩定，加上與內地金融緊密融合，投資者對香港市場更有興趣，對香港的發展前景更具信心。

港府表示，一向依照《基本法》積極與不同國家和地區保持廣泛聯繫和促進合作，但前提是對方必須尊重「一國兩制」原則，不得抹黑或詆毁「一國兩制」的成功實踐。