政府強烈反駁英國《香港半年報告》　促英方停止干預香港

政府昨日（12日）強烈反駁英國發表的所謂「香港半年報告：2022年1月至6月」中對「一國兩制」成功實踐下的香港惡意詆毀和政治攻擊。香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，政府再次敦促英國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉香港特區的事務。



就報告指英國將在雙方廣闊的關係中謀求與行政長官共同開展具建設性的工作，政府表示香港一向依照《基本法》積極與世界不同國家和地區保持廣泛聯繫和促進合作，但前題是對方必須尊重「一國兩制」原則，不得抹黑或詆毁「一國兩制」的成功實踐，不得干預香港特區內部事務。

祁湛明：英方與與李家超合作

英國外交部1月12日向國會提交《香港問題半年報告》。外相祁湛明（James Cleverly）在報告中指控，北京「在多個方面系統地侵蝕香港自由，加強對普通香港人生活的限制」，又指「中國毫無疑問地未有遵守《中英聯合聲明》，香港的權利和自由被犧牲，以便北京更強地控制」。

另方面，他又談到英方將在更廣泛關係中盡可能與行政長官李家超有建設性的合作，會根據港府的行動來對其作出判定，呼籲李家超尊重香港權利和自由。