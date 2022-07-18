BNO｜梁振英頻出帖批英國問題叢生：不能老是讓英國人拿香港說事

近年香港出現移民潮，不少港人透過「5+1」BNO計劃移民英國，全國政協副主席、前特首梁振英近日頻頻在Facebook出帖，「分享」英國生活資訊，引述報道指當地失業、治安、教育等問題嚴重。

他今日（18日）再出帖，指英國人慣拿香港說事，「總不能老是英國人說香港不自由、不民主，我們就一天到晚解釋為什麼我們自由民主」，必須反擊。



諷「佔中死士」徐少驊為英國辯護

梁振英表示，其近日帖文指出英國人的管治、治安、醫療、教育、罷工、物價、貧窮等問題，都是轉載英國主流媒體報道的，不是「佔中死士」之一的徐少驊「這種寄人籬下、在人家屋簷下低頭的香港人可以辯護的。」

他指，英國人拿香港說事，香港人就可以拿英國說事，英國人慣用 「put them on the defensive」 （要他們被動）的伎倆，「我們也會，總不能老是英國人說香港不自由、不民主，我們就一天到晚解釋為什麼我們自由民主。這種反擊手法，我們不想用，但現在不能不用。」他又要求英國人或徐少驊解釋英國治安和經濟等方面有多好，形容徐少驊「死士不死」，而是去了英國，「為英國的極度不堪辯護，夠荒謬吧！」

徐少驊去年離港移居英國，不時在網上拍片評論時事，他近日質疑梁振英為何不斷狙擊英國「芝麻綠豆的事」。