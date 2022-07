BNO｜梁振英頻出帖批英國問題叢生：不能老是讓英國人拿香港說事

近年香港出現移民潮,不少港人透過「5+1」BNO計劃移民英國,全國政協副主席、前特首梁振英近日頻頻在Facebook出帖,「分享」英國生活資訊,引述報道指當地失業、治安、教育等問題嚴重。

他今日(18日)再出帖,指英國人慣拿香港說事,「總不能老是英國人說香港不自由、不民主,我們就一天到晚解釋為什麼我們自由民主」,必須反擊。



諷「佔中死士」徐少驊為英國辯護

梁振英表示,其近日帖文指出英國人的管治、治安、醫療、教育、罷工、物價、貧窮等問題,都是轉載英國主流媒體報道的,不是「佔中死士」之一的徐少驊「這種寄人籬下、在人家屋簷下低頭的香港人可以辯護的。」

他指,英國人拿香港說事,香港人就可以拿英國說事,英國人慣用 「put them on the defensive」 (要他們被動)的伎倆,「我們也會,總不能老是英國人說香港不自由、不民主,我們就一天到晚解釋為什麼我們自由民主。這種反擊手法,我們不想用,但現在不能不用。」他又要求英國人或徐少驊解釋英國治安和經濟等方面有多好,形容徐少驊「死士不死」,而是去了英國,「為英國的極度不堪辯護,夠荒謬吧!」

徐少驊去年離港移居英國,不時在網上拍片評論時事,他近日質疑梁振英為何不斷狙擊英國「芝麻綠豆的事」。