民建聯人大代表致函衛健委　建議取消通關核酸檢測安排

農曆新年大量市民回鄉過年，而回港時需要持有48小時新冠病毒核酸陰性檢測證明，內地人來港亦有同樣規定。



民建聯收到市民反映，相關措施令兩地人員往來不便，因此該黨第十三屆及第十四屆全國人大代表致函國家衛健委，建議取消中港出入境的核酸檢測規定。



另外，立法會「A4」聯盟議員楊永杰亦促請取消過關核酸檢測安排，提出可先以快測代替回港核酸檢測要求。



工作人員進行核酸檢測工作。（新華社）

民建聯冀同時取消通關名額

民建聯表示，收到不少市民反映，核酸檢測要求不便兩地居民出入境，而且由於內地不少核酸檢測點已經關閉，或已縮短服務時間，港人難以符合回港前48小時內核酸檢測陰性證明的要求。

民建聯第十三屆及第十四屆全國人大代表，今日（27日）致函衛健委，建議取消相關規定。信件指，香港特區政府與內地有關部門正商議第二階段通關安排，希望取消核酸檢測規定，以及每日通關名額限制。

強制核酸取消後，多地核酸亭閒置。（視覺中國）

楊永杰指街坊內地覓檢測站有困難

另一方面，有市民向楊永杰反映，由於農曆新年期間難以得到核酸檢測機構服務，或要滯留內地無法如期回港上班上學，促請香港政府先行取消回港核酸檢測要求，改以快速測試代替。

楊永杰表示，有街坊初四下午走遍廣州天河、海珠和越秀區20多個核酸檢測站，但均沒有提供服務，最終在下午4時找到仍有中山大學附屬第一醫院。不過當時負責的醫生已經下班，需要在翌日年初五早上8時再去掛號。

然而該名街坊初五亦要掛號排隊「睇醫生」，過程中因小程式做不到認證，又要在醫院打印報告，過程十分折騰。楊永杰希望盡快取消相關核酸檢測規定，以便利兩地人員往來。