劉宇隆倡2月中下旬取消室外口罩令、師生快測　北上快測取代核酸

新冠疫情趨向穩定，各項防疫措施逐步解除，惟口罩令仍撤銷無期。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（27日）在電台節目建議，口罩令可在2月中下旬逐步取消。

他認為在農曆年假期後，再觀察多一、兩星期，若無出現大型爆發，可逐步撤銷仍維持的防疫措施，包括在室外空氣流通地方可毋須戴口罩、取消師生每日快測等，港人北上亦可用快測取代核酸檢測，到了3月左右可取消室內口罩令，醫院及院舍戴口罩則應等到最後才取消。他相信除口罩後不會令疫情反彈，流感可能隨季節反覆，要逐步適應，「後口罩令海嘯唔會岀現。」



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劉宇隆建議口罩令可在2月中下旬逐步取消，並相信政府可以應對後續影響。他指政府可在農曆新年假期結束後，視乎內地旅客來港情況，若無出現大型爆發，可逐步撤銷仍維持的防疫措施，包括室外空氣流通地方可毋須戴口罩、師生每日快測等，北上過關的核酸檢測亦可用快測取代，到3月左右可取消室內口罩令，醫院及院舍等應等到最後才取消，「我諗院舍老人家，都唔想隔住口罩見孫仔孫女。」

至於解除口罩令後會否令疫情升溫，劉宇隆表示，情況總會有反覆，以流感為例，都可能有冬夏兩季的高峰期。香港二次感染率超過12%，除非是長者和小朋友，否則一般人重症風險不高。他認為要以平常心，看待新冠變成一般上呼吸道感染疾病，「我相信後口罩令海嘯唔會岀現。」