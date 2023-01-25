江西撫州一區突要全員核酸被批「走回頭路」　官方：改採自願原則

1月24日中午，江西撫州市東鄉區官方發布通告，稱25日、26日開展全員核酸檢測，結果引發廣泛爭議，因自內地開放疫情防控以來，核酸已逐漸遠離民眾生活，故是次舉措遭質疑為「走回頭路」。事後，官方刪除了這則通告。今日，即通告指出的全員核酸檢測首日，東鄉區政府一名工作人員透露，本次核酸檢測採取自願原則，不參加檢測不會產生影響。



區政府工作人員表示，民眾若依然想做核酸檢測，可以於1月25日、26日前往東鄉區人民醫院、東鄉區中醫院等當地醫院進行免費的核酸檢測，但是本次核酸檢測採取自願原則，不參加檢測不會產生影響。

然而，民間對是次自願檢測反應冷淡，從事外賣工作的穆先生由於工作性質需要接觸很多人，故上午到東鄉區人民醫院新院做核酸，結果發現人不多，現場僅三四個人在做，沒有排隊情況，「到了可以直接做」。至於不做的原因，一位酒店員工表示是因為工作繁忙，沒有時間；另一位餐廳員工則表示因「個人原因」不想去。

24日，江西省撫州市東鄉區發布《關於組織開展免費核酸檢測的通告》，稱由於春節期間返鄉人員較多，為更精準的做好重點人群動態管理，滿足市民核酸檢測需求，更為下一步疫情防控決策提供更加精準的數據支撐，決定於1月25、26日（正月初四、初五）在全區範圍內開展免費核酸，檢測方式為單人單管。

然而，下午5時許，「東鄉發布」微信公眾號就刪除了這則通告。撫州市臨川區疫情防控指揮部工作人員隨後表示，這次核酸檢測是由市疫情防控指揮部統一安排部署的，主要是為了統計全市社會面人群核酸陽性率，居民不用太擔心。至晚上8時多分，「東鄉發布」發布情況說明指，由於工作考慮不周，給當地居民和社會各界造成困擾，深表歉意

去年11月12日，國務院聯防聯控公布疫情防控「二十條」，其中就明確「一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。」12月7日，國務院再次發布「新十條」優化措施，強調「不按行政區域開展全員核酸檢測」，除部分特殊區域外，不要求提供核酸陰性證明；跨區域流動人員不展開落地檢測等。因此，東鄉區突然要求全員核酸的舉措，遭到內地民眾質疑「是否違反國家政策」，引發網絡討論，「歷史的倒退？他們還活在2022？」