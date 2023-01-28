政府今年擬向立法會提交34項草案　基本法23條立法不在列

政府向立法會內務委員會提交2023年度計劃提交立法會審議的條例草案名單，當中並無《基本法》23條立法事項。



2022年初，政府曾經在該年度的名單上，列出《基本法》23條立法的項目，但去年10月初政府修訂議程，23條立法項目被刪除。今次政府按慣常做法，向立法會提交2023年度擬提交立法會審議的法案名單，仍然未見《基本法》23條立法事項。

《基本法》23條立法項目，暫未列入2023年政府擬向立法會提交的議程。（資料圖片）

擬修例規定國安案件聘用海外大律師事宜

政府提交的議程有34項，第一項為《區旗及區徽（修訂）條例草案》，第三項《法律執業者（修訂）條例草案》，該修訂旨在處理涉及國家安全案件時，海外律師能否成為認可大律師的事宜。

提高阻街罰款、引入非本地護士、容許中醫轉介

其餘計劃上半年提交的議案還包括提高阻街罰款的《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）（修訂）條例草案》，規管即棄塑膠餐具的《產品環保責任（修訂）條例草案》，引入非本地護士的《護士註冊（修訂）條例草案》，容許中醫轉介到放射檢查和化驗服務的《輔助醫療業（修訂）條例草案》，收回西隧和「三隧分流」相關的《行車隧道（政府）（修訂）條例草案》，將的士載客量由5人增至6人的《的士乘客座位數目法例（修訂）條例草案》、《強制舉報虐待兒童條例草案》等。

至於下半年，政府計劃提交精簡地契續期安排的《政府土地契約續期（法定公告）條例草案》，精簡舊樓強拍制度的《土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例草案》，以及改善業主立案法團管理的《建築物管理（修訂）條例草案》等。

擬定議程會因應工作進度或情況改變而更改。