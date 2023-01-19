人大釋法︱李家超：將盡快修訂《法律執業者條例》　完成23條立法

特首李家超今早（19日）在立法會答問會展望新一年工作，指會盡快修訂《法律執業者條例》，以處理在香港無全面執業資格的海外律師，參與處理國家安全案件的問題，並會盡早完成《基本法》第23條立法。



作為國安委主席 全力積極履行維護國安重責

李家超指，全國人大常委會去年底就《香港國安法》第14及47條作出解釋，清晰說明國安委在維護國安的重要角色及職責，自己作為國安委主席，會「全力積極履行維護國家安全嘅重責」。

下月率團訪中東 開展「Hello HK」國際推廣

李家超說，將盡快到訪廣東推動大灣區建設，並會在3月出席博鰲亞洲論壇。他與管治班子會積極出訪不同國家及地區，包括下月初率團出訪阿聯酋及沙特阿拉伯，團員包括副司長、局長以及商界貿易人士。同月，香港會開展一系列「你好，香港！Hello, Hong Kong」的國際推廣活動，傳達香港復常訊息。香港將會舉行一系列大型國際會議、展覽、體育及文化盛事等，並與旅發局、貿發局及旅議會合作，大力吸客。

他又回顧新政府過去半年的工作，形容團隊團結一致、工作紮實，推出了一系列創新及策略性措施。他提到重點工作包括推動融入國家發展大局，對接「一帶一路」、粵港澳大灣區及「十四五規劃」等國策，發展北都會驅動經濟，以至招商引才，鞏固國際金融中心地位、並成為創新科技中心。