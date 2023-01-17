23條立法｜李家超：為穩妥防範做第二稿 望最遲明年完成立法

行政長官李家超透露，經歷2019年「黑暴」後情勢有變，外國勢力不斷企圖插手干預香港事務，故穩妥防範甚為重要，要求保安局草擬23條立法第二稿，尤其針對間諜活動、偽裝組織，及新媒體新科技等手段，期望今年，或最遲明年完成整個工作」。



李家超接受《香港商報》專訪時透露，條例草案在較早期有一個方案，但經歷 「黑暴」外國勢力不斷嘗試插手、干預香港事務後，他認為得要穩妥防範，要真真正正想到最極端的情況，所以要求保安局草擬第二稿。

第二稿加強防範 預計科技走向堵漏洞

他指，第一稿已照顧各種保安情況，第二稿重要的是，針對間諜活動虛無縹緲手段產生的風險，要有足夠的防禦措施，他舉例：「許多是新媒體、新手段，要預計整個科技走到什麼階段，從而可能引伸出來的漏洞，希望可以填補到」。

許多是新媒體、新手段，要預計整個科技走到什麼階段，從而可能引伸出來的漏洞，希望可以填補到。 行政長官李家超

李家超指出《香港國安法》有三個目標，包括防範、制止和懲治，現在的手段仍主要在於制止和懲治，但他更重視的是防範。他強調，在防範方面，管理非常緊要，有好的防範措施，對想危害香港的外國勢力，能起阻嚇作用。

李家超：防火牆堵偽裝組織

至於如何管理好一些被視為會危害國家的組織，李家超指，很多外國代理人組織在港用其他名稱偽裝：「有些（偽裝組織）我們告了，自己關門立刻走，但如果下一階段有一道防火牆更加好，最好他們自己都不來」。他解釋，若事前知道有防範措施，有些偽裝組織乾脆會不來香港，至少可減少一部分，但不排除有些仍會以身試法。

有些（偽裝組織）我們告了，自己關門立刻走，但如果下一階段有一道防火牆更加好，最好他們自己都不來。 行政長官李家超

至於《基本法》23條立法時間表，李家超表示，香港奉行普通法，有很多普通法國家在管理防範均做得不錯，已要求保安局、律政司就此多做一些研究，希望今年、或最遲明年完成整個工作。他亦不排除可能會再有第三稿， 要視乎第二稿是否防範管理好一些相信會危害國家安全的活動。

防範假新聞 傳媒要自律

李家超又談及假新聞的影響，指假新聞涉及兩方面，一是不良信息、假信息，這是任何時候也要處理，目前正在做法律研究，看外國怎樣做，他個人希望能有自律的方法去處理，整個新聞工作管理可以真真正正地自律。 「如果一個行業是以自律性，大家溝通後定下一些自己運作的指引及規矩，這就是最理想的。」

如果一個行業是以自律性，大家溝通後定下一些自己運作的指引及規矩，這就是最理想的。 行政長官李家超

至於可能危害國家安全的假新聞，他指媒體要特別留意，有些人借新聞來發放一些有政治目的的信息。他指，自從國安法落實後，媒體的專業化有進步，但仍良莠不齊，有人假冒、有人偽裝。 「執業工作者明白有可能有風險，有人利用做媒體的工作，其實做另類的事，包括一些政治目的，甚至是私人利益的目的，例如有些眾籌但 『走佬』，有洗黑錢的，大有人在。」