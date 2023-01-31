未交代全面通關日期　李家超稱與內地商討正面：有信心好快達成

香港與內地首階段通關逾3周，特首李家超今早（31日）出席行政會議前時表示，政府的目標是盡快與內地實現全面通關，農曆新年期間與內地單位保持緊密聯繫，進度積極正面，有信心很快達成，包括取消核酸檢測、增加口岸數目和取消人數安排等。



李家超指，首階段通關以來，各口岸運作良好、安全、有秩序及暢順，由1月8日至30日，共累積超過70萬名北上旅客及60萬名南下旅客，飲食業預期今個月生意額達100億元。

考慮取消訪港旅客疫苗要求

在與國際通關方面，李家超說將考慮取消訪港旅客疫苗接種及快測要求。他稱，隨着本港復常，政府正部署在內地和海外全方位宣傳香港，將會在後天（2月2日）舉行大型啟動禮，介紹香港的重點推廣活動，包括以「你好，香港」為主題的大型宣傳活動。

他提到，政府會組織不同訪問團，宣傳香港文化、商務等優勢政府率先組織代表團外訪，推擴香港文化、商貿及旅遊等優勢，他周六（2月4日） 率先帶領30人代表團到訪沙特阿拉伯和阿聯酋。他指，今次外訪希望說好香港故事，告訴國際社會香港的營商機會，加強本港競爭力，期望取得豐碩成果。