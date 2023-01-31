李家超：盡快與內地全面通關　不同意獨立調查疫情

撰文：文維廣
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行政會議休會兩周後，今日（31日）復會，特首李家超在開會前見記者，預料各界關注何時落實免檢疫通關及取消通關配額等問題。

人大常委譚耀宗前日（29日）表示，相信取消香港與內地的通關核酸檢測要求很快會有決定，並引述政務司司長陳國基說，估計未來數天會有決定。

李家超表示，下一步進行全面推廣香港的工作，並會集中推進復常措施，目標盡快與內地實現全面通關，有信心很快達成，包括取消核酸檢測、增加口岸數目和取消人數安排。

另外亦計劃與國際通關，將考慮取消訪港客疫苗接種及快測要求，政府率先組織代表團外訪，周六（2月4日）他就會率團到訪沙特阿拉伯和阿聯酋，宣傳香港文化、商務等優勢。

李家超又表示，不同意就政府處理疫情的措施決策成立獨立調查。

李家超總結疫情措施及後續工作，表示要設立緊急動員機制，希望盡快動員應對突發情況，包括大型疫情。

冬季流感高峰期過後考慮取消口罩令

被問到何時取消口罩令，李家超指，政府根據數據和風險作出決定，昨日才取消隔離令，目前口罩令是唯一限制，待冬季流感高峰期過後，若疫情受控會考慮取消口罩令。

對於下月出訪中東，李家超稱，香港已經復常，是時候出外說好香港故事，已組成30人的代表團，希望告訴國際社會香港的營商機會以及作為國際城市的優勢，加強本港競爭力，期望取得豐碩成果。

不獨立調查　政府不斷總結經驗「更有效」

對於不同意設立獨立調查委員會，調查政府抗疫措施成效，李家超表示到了疫情新階段，政府要全面推廣香港和部署復常。他同意要總結經驗以應對新風險，而這7個月總結經驗已得出實際方案，相信可面對未來挑戰。面對疫情要按照面對的情況來做，李家超覺得要在系統、策略上的關鍵元素和理念去做，包括決策要快、執行要準、落實要講結果，因此已改變體系成立指揮協調組，增加了安全系數，例如上調藥物儲存量以及人手部署。得到經驗之後，要常規化有用措施，而本屆政府不斷總結經驗，讓政府有更好應變能力，較獨立調查更加有效。

正與內地商討通關執行細節

被問為為何今日未能宣布與內地免檢疫通關時，李家超坦言希望盡快全面與內地通關，即包括免核酸檢測等，他強調很快會有公布。但他也指，按現時機制，檢測仍有需要，港府正與各方商討部署，緊密協調，大家原則上有意願盡快早日全面通關，現時要商討的是執行細節，以實現香港真正全面復常。他又指，全面通關後，唯一是仍要戴口罩，當局會待過流感高峰期再研究是否取消。

至於有私家醫生拒絕接收確診患者，李家超則指取消隔離令僅一天，有報道指涉及醫療過渡期的處理方法，醫務衞生局會與有關方面溝通，讓各方更清晰政府的要求，讓過渡期縮短。

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