福建社團聯會新春團拜　李家超：通關是中央最好的禮物

香港福建社團聯會今日（31日）舉行新春團拜，特首李家超、政務司司長陳國基、副司長卓永興等官員出席。李家超致辭時表示，港人在農曆新年前收到中央最好的禮物，香港與內地逐步、有序及全面通關，許多家庭久別重逢，兩地商務及旅遊逐步復常，市面的歡慶氣氛熱鬧，喜氣洋洋。



李家超說，在三年的抗疫路上，香港福建社團聯會一直與特區政府同心合力，支援香港抗疫工作，包括派發防疫物資、成立抗疫基金、組織義工隊，以及鼓勵市民接種疫苗，感謝聯會的付出，以及福建鄉親以及全港市民的配合。

他指，聯會積極促進閩港交流合作，凝聚閩籍鄉親的力量，參與社區事務，是閩港兩地的溝通橋樑，期望聯會繼續支持特區政府的工作，為香港譜寫更亮麗的新篇章。

他稱，香港經歷三年疫情，依然堅韌不拔，逆流而上，展現出強大的生命力。玉兔迎春添新象，展望新一年，香港生機處處，前途無限。

全國政協委員、香港福建社團聯會主席施清流致辭時指，2022年是極不平凡的一年，鄉親守望相助，共克時難，積極響應特區政府各項抗疫工作。

他表示，李家超帶領新一屆特區政府，堅決維護國家安全，大力恢復經濟，展現出「愛國者治港」的新氣象，特別是以「為市民謀幸福，為香港謀發展」為主題的《施政報告》，展現了新一屆特區政府堅持以民為本、以結果為目標的施政理念，彰顯了政府的責任和擔當，大大提升廣大市民對香港未來發展的信心。