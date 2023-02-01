民建聯澳門取經　倡參考經屋及市區重建經驗　助市民上車、換樓

撰文：鄭寶生
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民建聯立法會議員昨日（1月31日）出訪澳門，拜會澳門特首賀一誠、澳門立法會主席高開賢和澳門中聯辦。

主席李慧琼表示，澳門的亦有房屋深層次矛盾，但認為當地有兩點值得香港社會研究。

經屋成本價出售　換樓需原價售回政府

李慧琼說，第一項是澳門通過新《經屋法》，所謂經屋即等於香港的居屋，但澳門經屋設有限制，雖然以成本價售予市民，但市民若換樓買私樓，就只能以原價售回予政府，亦要支付還原工程等相關費用。澳門經屋不具投資屬性，李慧琼表示，香港仍有很多市民上樓難，租樓人士不斷增加，當中包括長期抽不到居屋的市民，認為政府可參考澳門經屋的經驗，將居住需求和投資市場分開。

民建聯一行人亦參觀經屋示範單位，他們指澳門有最低面積指引，因此房間空間頗寬敞，亦是香港值得借鏡的地方。陳恒鑌說香港公屋資產限制很低，但居屋價格相對較高，如政府參考經屋設置新的房屋種類，相信可以補充置業階梯的不足。

以商場停車場租金　補貼舊區重建費用

至於舊區重建，陳恒鑌說澳門舊區重建局以不牟利的模式協助居民重建，局方在區內覓得臨時居所，重建資金由居民支付。他說，居民未必有足夠資金，所以舊樓重建後設有商場和停車場，以未來的租金補貼，讓居民實際負擔金額減少。居民最終是「樓換樓、舖換舖」原區居住，過程中的差價會由澳門政府找銀行協助貸款，長者也有「逆按揭」服務提供。

他說，澳門模式可讓居民原區安置，亦能加速重建。陳恒鑌說香港市區重建步伐緩慢，認為澳門模式可以參考。

冀港府增宣傳攻勢　並更理解中央政策

至於疫後復常，周浩鼎表示，澳門早前已推出多項推廣活動，旅客已經「返晒嚟」，希望香港加緊步伐，推出一浪接一浪的宣傳攻勢，吸引內地和海外旅客來港。周浩鼎建議可安排旅客「一程多站」旅遊，外國旅客既來香港亦去澳門和內地，認為可帶到各地的旅遊業。

陳勇談到與賀一誠會面，認為要參考澳門加強與內地交流，特別是大灣區各城市。他又說，澳門由特首開始至各部門，都很能理解中央的政策，落實政策亦較暢順。

劉國勳分享澳門經濟發展，指橫琴已由澳門管理，澳門的文法和商法亦適用，亦能瀏覽澳門可以上的網站，當地有中醫藥等新興產業。他說港深創科園是否可以數據互聯互通，前海能否參考橫琴採用香港法律，這些都可以區內政府共同合作，以爭取中央支持。

被問到澳門的防疫政策經驗，陳恒鑌說一行人到澳門不需要核酸檢測或快測，亦不需要預約配額，賀一誠反映農曆新年期間澳門市道暢旺，遊客大量增加，可看出如中港可以免檢測通關，可令兩地來往更方便，推動香港市道，希望盡快成事。

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