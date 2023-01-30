調查抗疫｜狄志遠：動議立會設委員會　李慧琼：未係時候處理

政府今日起撤銷隔離令，新思維立法會議員狄志遠認為，現在是檢討政府抗疫工作的合適時候，短期內將於議會動議成立委員會調查，查找不足和責任。另一位選委界別議江玉歡更支持成立獨立調查委員會，指：「人是善忘的。要憶述三年前發生的，現在看來已有點困難，還等？」



但醫療衛生界林哲玄認為，檢討工作不應是互相指責，更重要的是提出建議。政府則未有回應會否展開檢討，只是表示政府有持續總結經驗。



狄志遠：短期內動議查抗疫工作究責

狄志遠表示，第5波疫情期間，政府顯得手忙腳亂，很多長者離世，「有這些慘痛的體會，就應該多取經驗，是時候檢討」，他短期內會在立法會提出成立委員會，調查政府過去3年的抗疫工作，又指政府應該檢討抗疫工作，並要查找責任誰屬。

除了要了解情況，加以改善之外，會否在政府運作或部門之間協調做得不足？會否有官員疏漏？這些都要找出真象。 立法會議員狄志遠

江玉歡：應由政府設獨立調查委員會

選委會界別的江玉歡則認為不應由立法會負責調查，她解釋：「立法會會否有足夠資源制訂這樣深度的報告呢？雖然立法會有不同背景的議員，但也未必足夠，交由專家（檢討）會較好。新政府應該是積極有為的，期望特首決斷，不要由立法會主動出擊。」

她認為，最好由政府成立獨立調查委員會，多方面檢討，包括疫苗接種、隔離安排、檢測安排、防疫措施、院舍安排、長者和幼童保障、公私營醫療系統協作、中醫藥配合、數據資料分析和發放、出入境限制、經濟影響、學童教育和學習進度、市民情緒和精神健康等。她亦指如果政府仿傚當年沙士後做法，成立專家委員會，獨立程度和職權範圍足夠，認為也可以接受。

不過，江玉歡強調，檢討工作不應以查找責任為目標，強調社會的期望是公開全面檢視抗疫工作，加上新冠疫情橫跨兩屆政府，若要新政府為舊政府的不足負責不公道。

如果舊政府有不足，他們都已經走了，如果新政府要負責，也不公道。 立法會議員江玉歡

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林哲玄：檢討不應問責為主

醫療衛生界員林哲玄認為，第5波疫情顯得政府手足無措，指粗略計算，當時香港病毒傳播速度比英國還要快7倍，醫護人員疲於奔命，公營體系瀕臨崩潰。他事後回顧認為政府可以早些部署，但亦明白政府當時決策亦面臨局限，只能基於當時對病毒的了解和社會的接受程度，而且當時市民接種率也有欠理想。

林哲玄認為，政府可以成立由專家和社會人士組成的委員會，檢討抗疫工作，但不應以問責為目標，否則「大家很上心就很容易主觀批評」，應該鋪陳事實，探討改善空間。 至於立法會應否調查，林哲玄認為言之尚早：「如果政府真的做到（客觀檢討），我就傾向讓政府做；但如果做到令議員覺得不對勁，沒有達到要求的話，議會可以再作決定。」

李慧琼：未被說服要成立委員會

作為立法會最大黨、民建聯主席李慧琼表示，雖然已取消隔離令，但不意味疫情已結束，目前應繼續做好防疫抗疫措施，盡快爭取全面通關，她指昨日與政務司司長陳國基會面，相信很快會有好消息。

至於應否成立獨立調查委員會檢討新冠疫情應對，李慧琼直言：「我就未被說服囉……而家未係時候去處理。」她強調政府目前首要工作是要發展經濟、改善民生，至於政府如何進一步檢討優化防疫抗疫政策及改善基層醫療體系，「政府從來都應該做」。

政府和立法會當年均分別檢討調查 2003年沙士疫情之後，政府成立由英國、美國、澳洲、中國內地及本地的專家組成組，用約5個月時間，最終發表約200多頁報告，建議設衛生防護中心，加強醫院應變能力，確保物資充裕等。而報告並未觸及責任問題，結果立法會再成立專責委員會，用8個月時間調查，報告長遠400多頁，點名批評多名官員有錯失，最終時任衛生福利及食物局長楊永強和醫管局時任主席梁智鴻辭職。