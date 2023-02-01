中總蔡冠深不反對派消費券　但認為做好投資環境更實際

香港中華總商會今日（1日）舉行新春團拜，特首李家超、政務司司長陳國基、律政司司長林定國等官員出席。中總會長蔡冠深致辭時表示，隨着香港與內地通關，內地旅客重臨亦令旅遊及消費行業迎來曙光，對推動新一年本港經濟邁向復甦有着關鍵作用。



他其後會見傳媒時表示，不反對政府派發消費券，但認為做好投資環境更重要，「如果大家搵到錢，點解需要政府補貼？」



李家超致辭時表示，通關後香港整體經濟動力亦明顯加強，香港與內地和國際間的合作將會日益頻繁。特區政府團隊亦會積極到香港以外訪問，同工商界一起向外宣揚香港的營商優勢，一齊說好香港故事。

他提到，本周六（4日）率領香港代表團，啓程前往沙特阿拉伯和阿聯酋，他會全力開拓香港和中東的發展空間，協助香港業界把握經濟復蘇的機遇，亦希望幫助中東企業更認識香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，讓香港的專業服務在中東和更多「一帶一路」國家發揮出來，開創更多互惠共贏的新篇章。

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中總計劃出訪歐盟

蔡冠深指，上月組織了約70人的商務代表團前赴越南，推動粵港澳大灣區、香港及越南全面合作，希望引入越南企業來港上市。他稱中總未來將籌辦不同外訪團，出訪西班牙、法國及德國等歐盟國家，並指每次外訪團也包括央企、國企及香港企業代表。

他希望香港與內地通關盡快取消核酸檢測，又指通關後香港重返國際舞台，工商界積極與外界對接，相信金融及專業服務等行業發展不俗，對香港今年發展樂觀。

最關心北部都會區發展

被問到對《財政預算案》的期望，蔡冠深指他最關心北部都會區發展，希望政府做好「南金融、北創科」的佈局。至於應否派發電子消費券，他說視乎財政司司長的決定，他不反對派發消費券，但認為做好投資環境，讓企業賺更多錢更實際。