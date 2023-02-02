啟德簡約公屋｜林筱魯：黃金寶地不能不賣　楊永杰促承諾退場時間

政府敲定8個興建簡約公屋的選址，其中啟德世運道選址引起最多爭議。立法會工務小組委員會委員林筱魯今日（2日）接受電台訪問，表示政府敲定選址前未有與原區居民溝通，令市民誤以為簡約公屋為永久建築物，不過他形容啟德為「黃金寶地」，看不到政府未來不賣啟德土地的可能性。



九龍中立法會議員楊永杰直言，政府必須承諾啟德第二個核心商業區（CBD2）的發展願景「不變形、不走樣」，揚言倘若政府未能清楚交代「無退場時間表」，或會投反對票。立法會工務小組委員會委員江玉歡又質疑局方提交的文件未有清晰列明造價明細、需求量及選址原用途等，同樣表明或考慮投反對票。



林筱魯指要多溝通免除憂慮

林筱魯表示，政府敲定8個興建簡約公屋的選址前，未有與原區居民會面溝通，令部份啟德區居民憂慮簡約公屋是永久性發展，但他直言「憂慮還憂慮，簡約公屋可以解決市民（劏房戶）困擾」，認為政府要在宣傳及溝通方面多做工夫。他強調，興建簡約公屋屬臨時用途，未有改變啟德區的長遠規劃，加上政府亦正「快馬加鞭」增加正式房屋供應，有信心啟德區的簡約公屋可以如期清拆，直言：「有信心（土地用途）在五年後會改回，那塊地的用途不是純粹為商業，亦要看香港經濟復常、復甦，再加上庫房考慮，我看不到政府可以永遠儲着一塊黃金寶地不賣出。」

楊稱居民憂簡約公屋無了期

楊永杰則表示，房屋局局長何永賢曾表明或會延長使用年期，有不少啟德區居民擔心政府放棄啟德CBD2發展，會無了期延長該區簡約公屋的使用年期。楊永杰強調，政府必須承諾啟德CBD2的發展規劃「不變形、不走樣」，同時承諾「退場時間表」，否則會在委員會上投下反對票。

提到楊永杰日前向警方申請集會反對選址，他表示獲房屋局長何永賢主動邀請，商討簡約公屋選址，並一同視察他提出的替代選址，包括土瓜灣海心公園旁及Megabox旁的露天停車場，故撤回集會申請，會面後再決定下一步行動。

江玉歡質疑造價偏高 倡交代時間價錢

江玉歡則質疑簡約公屋造價仍是偏高，指若政府為劏房居民提供5年每月1萬元的租金津貼，不但可以減少浪費，劏房戶亦不需等候房屋的興建時間。她指，政府所提交的文件要更清晰列明簡約公屋的興建時間、原用途、單位數量、需求、造價等，她直言若當局未能清楚解答以上問題，或考慮投反對票。