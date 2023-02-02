簡約公屋｜用地得來不易　何永賢：需要啟德選址、不考慮其他

政府公布簡約公屋選址，其中啟德世運道的選址惹起極大爭議，立法會議員楊永杰更一度提出於本月11日遊行集會抗議，及後他指因當局承諾於本周日（5日）與他面談而取消。房屋局長何永賢今早（2日）在電台節目中強調，用地得來不易，直言現時是需要啟德世運道的選址，暫時不考慮其他地塊，會繼續於該處興建「簡約公屋」，又指現時的選址已是最好選擇。



我哋難得搵到啟德呢個選址，我哋𠵱家目前係需要呢塊地，你話再去考慮其他地塊，𠵱家嚟講我哋唔會考慮，我哋𠵱家都會繼續善用啟德呢塊地。 房屋局長何永賢

▼1月30日 簡約公屋啟德世運道選址▼



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房屋局長何永賢今早在商台節目中提到，啟德世運道的用地得來不易，當局會繼續在該選址興建簡約公屋。她續指現有的8個選址已是最好選擇，不會考慮其他地段。

何永賢又提及，在決定選址時會考慮地區意見，讓附近居民都可以獲益，如當局與屯門區議員溝通，知道該區希望增設一些活動空間，而簡約公屋地面會有空間興建社區設施。

房屋局局長何永賢出席。（資料圖片／張浩維攝）

就造價問題，何永賢重申如在單位面積未必一致的情況下，單純比較單位造價未必適合，若以每平方米造價計算，簡約公屋樓層較少的造價為1.91萬元，較高的則為2.05萬元，兩者均少於過渡性房屋的2.39萬元。

楊永杰：獲何永賢邀請商選址才撤回集會申請

取消遊行集會抗議的楊永杰今早在另一電台節目則表示，何永賢曾表明或會延長使用年期，有不少啟德區居民擔心政府放棄啟德CBD2發展，會無了期延長該區簡約公屋的使用年期。楊永杰強調，政府必須承諾啟德CBD2的發展規劃「不變形、不走樣」，同時承諾「退場時間表」，否則會在委員會上投下反對票。

提到日前向警方申請集會反對選址，他表示獲何永賢主動邀請，商討簡約公屋選址，並一同視察他提出的替代選址，包括土瓜灣海心公園旁及Megabox旁的露天停車場，故撤回集會申請，會面後再決定下一步行動。