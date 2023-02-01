簡約公屋｜啟德選址惹爭議　何永賢：不影響CBD2地位　為社區增值

簡約公屋8個選址出爐後，爭議聲不斷，立法會議員楊永杰曾表明擬舉辦遊行集會，抗議當局向啟德「開刀」。房屋局局長何永賢今日（1日）在社交網頁撰文，指九龍東已建和已獲批的商業項目，面積合共逾400萬平方米，與中環核心商業區相若，強調啟德世運道選址並不會影響該區作為第二個核心商業區的地位，反而可為社區增加配套等，形容是「為社區增值」，項目亦可「為城市增加溫度」。她又強調，當公營房屋陸續落成後，簡約公屋便可「功成身退」，但無承諾啟德選址會否在五年營運期後便交還土地。



▼1月30日 簡約公屋啟德世運道選址▼



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何永賢在facebook專頁表示，從微觀的角度分析，啟德世運道的用地，與其他簡約公屋選址一樣，只是借用了該地未發展的短期空檔，興建臨時房屋，強調該用地的長遠規劃不變。

她續指，若從宏觀的角度拆解，啟德發展區作為第二個核心商業區（CBD 2）的地位不變，而目前九龍東商業樓面面積約為320萬平方米，連同已興建或已獲批的項目，面積超過400萬平方米，與中環核心商業區的規模相若。文中引述發展局指，現時啟德區內仍有一定數量的商業用地尚未推出，強調現有選址並不會影響到啟德的商業用地供應，亦無損九龍東作為香港第二個核心商業區的定位。

原擬就啟德選址舉辦遊行、集會的立法會議員楊永杰，要求當局交代啟德的發展路線圖和時間表，何永賢在文中提到，所有簡約公屋項目均是以2年建築期、5年使用期為預算，強調當公營房屋陸續落成後，簡約公屋亦會完成其歷史任務，惟文中未有交代會否承諾啟德地皮在完成首五年營運期後隨即交還。

至於地產建設商會憂慮的交通問題，何永賢亦有着墨，指啟德作為未來的核心商業區的一部分，又有啟德體育園，其交通規劃本來已預算了大量人流，而世運道選址鄰近港鐵啟德和宋皇臺站，附近亦有很多巴士線，形容「承載量綽綽有餘」，忘為簡約公屋對附近無大影響。

▼簡約公屋八幅土地選址▼



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▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼

