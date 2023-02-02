財政預算案｜倡加強支援反修例入獄青年　霍啟剛：受煽動應予更生

財政司司長陳茂波將於2月22日宣讀新一年度《財政預算案》，立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛昨日（2月1日）向其提交預算期望，當中建議政府為包括反修例風波入獄的更生青年加強職業培訓、為聘用他們的僱主提供資助，好讓他們改過自新、重投社會，「防止他們未來因無以為生而犯下其他罪行。」



財政司司長陳茂波將於2月22日宣讀新一年度《財政預算案》，立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛昨日（2月1日）向其提交預算期望。（霍啟剛Facebook）

剛剛從「港區全國政協委員」轉換跑道成為「港區全國人大代表」的霍啟剛，本身也是中華全國青年聯合會副主席，而且曾任香港青年聯會主席。他向陳茂波提交的《財政預算案2023/24》建議涵蓋青年、民生、創科、發展等四大方向。

在青年方面，除了希望政府增加「學校與藝團伙伴計劃」撥款、推動國際青年交流活動、為具潛力青年提供進階科技進修機會、恆常化「大灣區青年就業計劃」之外，霍啟剛還提出加強支援更生青年。根據保安局局長鄧炳強早前向立法會提交的數據，目前有1315名涉及2019年反修例風波人士被收納入懲教院所，其中有 345 名為 21 歲以下的青年；而霍啟剛認為，「這些年輕人在事件中或許因受到煽動而犯事，應讓他們有改過自新的機會，防止他們未來因無以為生而犯下其他罪行。」他建議政府為更生人士提供職業培訓，甚至為聘用他們的僱主提供資助，好讓他們重投社會、作出貢獻。

在民生方面，霍啟剛認為， 提高市民生活質素是特區政府的首要任務，而目前香港經濟尚未完全復甦，當局應在對社會帶來最少影響的前提下擴闊稅基，例如積極考慮香港吸煙與健康委員會的倡議，大幅增加煙草稅和制定長遠加稅機制，從而打破煙草稅凍結僵局，激勵吸煙人士徹底戒煙。同時，他亦建議政府提供「累進式子女免稅額」、推出「兒童發展共同儲蓄計劃」，以鼓勵生育。除此，他也冀政府再次派發5000元的電子消費券、提高「持續進修基金」資助上限、注資兒童發展基金，從各方面提供支援。

至於創科，霍啟剛建議加大力度支持電動車普及化和鼓勵智慧出行、推動漁農自然護理署於2013年與蔬菜統營處成立的「全環控水耕研發中心」教導一般家庭進行水耕種植、打造香港成為全球第一的綠色債券金融中心、在公園增設5G設備以發展數字體育、強化非同質化代幣（NFT）的應用、加快應用數碼港元的研究等。

對於發展，霍啟剛相信目前正值疫後復甦的關鍵階段，香港更應把握時機增強自身競爭力、積極增加發展動能。他就此提出多項促進本地文體演出產業發展的方案，包括推動文體藝從業員帶薪培訓、推動業界參與殘疾運動員帶薪培訓、優化退役運動員就業及持續進修計劃、檢視「活化歷史建築伙伴計劃」 成效、為照顧者設立藝術治療先導計劃、設立香港文學館、支援康文署轄下文體場地升級、支持中小藝團及藝術畢業生長遠發展等等。另外，他也關注本地遊的發展，並且希望推動城市運動。