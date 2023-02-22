財政預算案｜開心香港HAPPY HK將啟動、辦海陸嘉年華及美食市集

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案，政府會預留一億元爭取更多吸引旅客和極具旅遊宣傳效果的大型盛事來港舉行，並會向旅發局額外撥款約二億元，加大力度爭取更多不同規模及類型的國際會議與展覽在港舉行，涵蓋金融、創科和醫學等範疇，吸引高增值旅客，令香港成為區內首選會展旅遊目的地。



陳茂波宣布，將啓動以市民為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，聚焦美食體驗、愉快遊樂、文青創作等活動，讓市民有多元化的本地玩樂選擇，也有助刺激本地消費和經濟。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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陳茂波表示，香港一直是國際知名盛事之都，當局應支持舉辦及更多國際大型盛事活動，政府會預留一億元爭取更多能更多吸引旅客、具宣傳效果的國際大型盛事活動。

首辦香港流行文化節 再辦實體美酒佳餚巡禮

旅發局也會動用逾2.5億元，繼續舉辦及協助推廣大型盛事，包括首次香港流行文化節、疫後再辦實體辦的香港美酒佳餚巡禮、香港國際龍舟邀請賽、香港單車節及七人欖球賽、巴塞爾藝術節香港展會等。

向旅發局額外撥2億 爭取更多不同類型會議展覽到港

當局也將向旅發局額外撥2億，加大力度爭取更多不同規模及類型會議展覽到港，醫療等範疇。除早前已啟動的「Hello Hong Kong!」，陳表示即將啟動以市民為對象的「Happy Hong Kong」項目，包括美食體驗、愉快遊樂、文青等活動，有助刺激消費經濟。

陳茂波指「Happy Hong Kong」未來數月會在全港多個地區舉辦的大型美食市集，匯聚內地、本港及海外美食，由民政及青年事務局會統籌，細節稍後公布，而另一亮點是旅發局將在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，全球不同地方的表演團體將呈獻舞蹈、音樂、街頭表演等精彩演出，亦會上演全新燈光匯演，讓市民和旅客在欣賞維港景緻的同時享受新體驗。

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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