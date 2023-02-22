財政預算案2023減稅｜寬減100%薪俸稅及個人入息稅　上限$6000

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案，宣布寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限為6,000元，料190萬人受惠，政府收入減85億元。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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寬減薪俸稅和個人入息課稅 190萬人受惠

陳茂波宣布，寬減2022/23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為6,000元，全港190萬名納稅人受惠。有關扣減會在2022/23課稅年度的最終應繳稅款反映。

當局也會減寬2023/24年度首兩季差餉，住宅物業以每戶每季1,000元為上限，估計涉及303萬個住宅物業。上述兩項措施下，政府收入將分別減少85億元及52億元。

增加子女基本免稅額至$13萬

另外，當局也建議由2023/24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬元增至13萬元，估計將惠及32.4萬名納稅人，而政府每年稅收則減少6.1億元。

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