香港民主指數跌至88位　經濟學人智庫：政治環境惡化令公務員流失

經濟學人智庫發表2022年全球民主指數，香港下跌3位至第88位，按年大跌0.31分至5.28分，低過第87位的烏克蘭和第86位的利比亞，亦最少是2006年後最低。



細項評分方面，香港在選舉過程與透明度僅得2.75分，政府運作為3.29分，政治參與為5.56分，政治文化為6.88分，公民權利為7.94分。



公務員人手流失，經濟學人智戲認為，與政治環境惡化有關。（資料圖片）

指香港組織獨立工會有困難

經濟學人智庫表示，香港和韓國等地，強勢領袖和民主的矛盾日益增加，導致亞洲地區的政治文化得分下跌。智庫指，香港評分受到多個原因影響而下跌，包括著名的公務員體系因政治情況惡化和自由空間縮小，而出現人手流失。此外，國安法令到組織獨立工會愈來愈困難。另外，近年媒體和學術自由亦受到侵蝕。

2022年民主指數首位為挪威，得到9.81分，亞太區最高為台灣8.99位排第10位，英國以8.28分排第18位，新加坡以6.22分排第70位，俄羅斯以2.28分排第146位，中國以1.94分排第156位。排名最低的幾個國家，分別是165位得到1.08分的朝鮮，166位得到0.74分的緬甸，以及167位得到0.32分的阿富汗。