上年度公務員流失10500人　佔實際員額約5.9%　近4000人辭職

政府向立法會提交文件，2021至22年度，公務員流失人數約為10,500人，佔實際員額約5.9%，主因是退休，其他原因包括辭職、約滿離職、去世等，但佔流失人手的比例不大。



2021至22年度約6,100名公務員退休。（資料圖片）

6100人為退休 料未來退休比例下降

政府提交的文件顯示，2021至22年度約6,100名公務員退休，佔實察員額約3.5%，而首長級公務員退休人數佔同級實際員額約9.7%。

政府估算因退休引起的自然流失率會逐漸下降，2022至23年度至2026至27年度的5年間，會下跌至約3%，之後每5年計分別為2.7%、1.9%和1.5%。

去年辭職人數增約1倍 佔員額比例2.1%

文件在講到公務員辭職時，沒有給出具體數字，只表示由2017至18年度到2021至22年度的5年間，辭職比率介乎0.8%至2.1%。而根據附件，2021至22年度的辭職人數按年大升約1倍，由前1年的接近2,000人大增至接近4,000人，比率亦由超過1%上升至2.1%。

政府強調公務員辭職沒有對政府運作帶來太大影響，又稱辭職原因包括健康或家庭理由、進修、轉職等。

30至39歲公務員比例最高，佔整體超過30%。（資料圖片）

30至39歲公務員比例最高 20至29歲僅14.3%

年齡層方面，2021至22年度的公務員之中，50歲以上比例為28.6%，40至49歲比例為25.8%。文件沒直接給出20至29歲、30至39歲公務員的比例，只表示合共約45.6%。而參考附件，30至39歲比例超過30%，而20至29歲則只有14.3%，20至29歲公務員的比例是連續兩年下跌。

20至29歲新入職公務員約5000人

新入職公務員方面，20至29歲的新加入公務員在2017至18年度達到高峰，有接近8,000人，但其後數年大幅下跌至前1年的約5,000人水平，2021至22年度則稍為回升，但沒有給出實際數字。

政府強調招聘情況因年而異，「每年投考的人數均會受就業市場狀況和申請人士的選擇等多項因素影響而轉變」。

政府指一直致力透過不同的渠道，吸引和鼓勵不同背景的人士投身公務員行列，填補因退休或辭職等而產生的空缺，確保有足夠人力資源服務市民。