公務員辭職︱每日10人劈炮　警隊16.7％空缺稱冠、六千職位待填補

2022/23年度首季度，即2022年4月1日至6月30日間共有944名公務員辭職，辭職率為0.54%。公務員事務局文件顯示，截至2022年3月31日，最多職位空缺的部門是警務處，共有6,312個空缺，空缺率高達16.7%；當中初級警務人員有5,284個空缺，佔編制人數近18%，是政府內最缺人的職系。



截至2022年3月31日，空缺最多的五個部門及職系。(公務員事務局文件)

警隊內逾83%空缺來自初級警員職系

空缺數目最多的五個部門，警隊居首，其後依次為食環署、教育局、懲教署及房屋署，四個部門空缺率介乎百分之5至13，當中教育局空缺率達12.9%。初級警員成為最多空缺的職系，總編制29,813人，實際只有24,529人，空缺人數多達5,284，佔了警隊內逾83%空缺。其餘四個最多空缺空缺的職系，依次為二級工人、文書助理、文書主任及懲教助理。

首季度共有944名公務員辭職

翻查公務員流失情況，2021/22年度共有3,734名公務員辭職，即平均每季933人辭職，最新的辭職數字反映情況未有改善，且有輕微惡化趨勢。而事實上，除了辭職，公務員流失的主因是退休，以2021/22年度為例，流失的公務員約為10,500人，佔實際員額約5.9%，當中約6,100名公務員退休。

至於針對內地港人的公務員招聘工作，局方表示，去年共有逾300人報考在內地舉行的招聘考試；駐內地辦事處會透過不同渠道宣傳，包括籌辦講座及刊登廣告。個別部門亦有按需要在內地進行招聘，如警隊去年11月在廣東暨南大學及福建華僑大學舉辦招聘廣告，吸引900人次參與，並收到約100份申請。