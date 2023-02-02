陳茂波指今年經濟勝舊年　承諾預算案將平衡復甦及財政狀況

財政司司長陳茂波今日（2日）受邀出席香港潮屬社團總會新春團拜，致辭時表示近來忙於準備新一份《財政預算案》，指知道香港在復甦路上，外圍環境充滿挑戰，地緣政治仍然十分緊張，不過強調國家對香港的支持是十分堅實，更揚言：「今年經濟肯定比去年好」。



他強調，在《財政預算案》裏，政府會顧及着力鞏固經濟復甦的力度和速度，同時兼顧特區政府財政狀況的可持續性。



+ 1

陳茂波認為今年經濟會較去年好，指除了因為香港踏入復常，跟國際社會恢復便捷往還外，新一屆政府採取「有為政府」與「高效市場」更好結合的管治思維。

提到下月出台的《財政預算案》，陳茂波指外圍環境對香港復甦造成挑戰，加息尚未結束、地緣政治仍然很緊張，加上通脹率在境外，尤其是先進國家還是很高，所以主要的中央銀行都會陸續收緊銀根。不過他表示，縱然外圍環境如此具挑戰，國家對香港的支持是非常堅實的。

他承諾，在《財政預算案》裏，港府會顧及着力鞏固經濟復甦的力度和速度，同時兼顧特區政府財政狀況的可持續性：「目的是讓我們在不同環境下，即使面對外圍變化，都能夠穩健地保障香港的金融安全和穩定，讓我們的工商百業可以繁榮發展。」

陳茂波亦感謝潮屬社團總會在疫情期間捐助了大量物資幫助社區，亦協助特區政府防疫抗疫，更在較早的時間，亦組織很多考察團到內地，尤其是幫助年輕人更好、更全面認識祖國，把握國家發展的機遇，令到他們在事業發展有更大的平台。

陳振彬：潮聯正籌備千人回鄉探親

香港潮屬社團總會主席陳振彬致辭時表示，香港潮屬社團總會團結香港100多萬潮籍人士，關心香港社會和家鄉發展，支持特區政府依法施政。他指出，香港回歸祖國25周年，「一國兩制」實踐站上了新的歷史起點。香港與內地全面恢復通關，為香港開啟了融入國家發展規劃和大灣區的機遇，潮總正着手準備近千人專列回鄉探親訪問。

監事會主席林建岳則表示，隨着香港與內地的正常通關，尤其是高鐵復運，香港在復常路上提速前進，更讓香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢得到更大發揮。

同場出席人士有中聯辦副主任何靖、律政司司長林定國、政務司副司長卓永興、中聯辦社聯部部長鍾吉昌等人。