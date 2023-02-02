獨立調查疫情｜高永文質疑製造更多內耗　譚耀宗：專家都未必準確

行政會議成員高永文今日（2日）出席香港潮屬社團總會新春團拜活動，受訪時明言反對設獨立調查委員會檢討疫情措施：「可能會製造香港更多內耗。」



全國人大常委譚耀宗亦表明反對成立獨立調查委員會調查政府抗疫工作，直言：「專家都有深度參與，經常發表意見，有時也未必絕對準確」。他認為可由政府各部門檢討，不過他提醒政府要注意檢討時機，當前應以發展經濟為重點。



高永文不同意成立獨立調查委員會檢討疫情。（林靄怡攝）

高永文表示對進行獨立調查，而且要找出錯失，有「極大保留、不贊成」。他認為若設獨立調查委員會只會更進一步令香港各方面機構被檢討工作癱瘓，或會為香港製造更多內耗，質疑：「可能不同階段會有人指責另一個地方或機構做得不好，對香港是否好事？」

譚耀宗。（林靄怡攝）

譚耀宗同樣不同意成立獨立調查委員會調查政府抗疫工作，他認為可由政府各部門檢討，讓不同持份者，例如安老業界和市民，發表意見，總結經驗，日後再決定路向。他又提醒政府亦要注意檢討的時機，指雖然本地疫情轉趨緩和，但難保不會再加劇。他指，社會現時期望經濟盡快復甦，政府應先發展經濟，另外他認為政府要關注港人染疫後健康恢復狀況，建議政府加強推廣運動、食療、中西醫藥等。

政府專家顧問袁國勇早前提出，政府應就新冠疫情成立獨立調查委員會，檢討為何安老院舍會成為第五波疫情中的重災區。同為政府專家的孔繁毅昨日（1日）出席電台節目，亦表示絕對同意成立獨立調查委員會檢討過去三年抗疫工作的不足。

不過大多政界人士大多持另一看法。除高永文外，行政會議召集人葉劉淑儀、成員林健鋒等亦出面表示不贊成獨立調查防疫措施，林健鋒更直言：「將前朝官員鞭屍有何意義？」而特首李家超昨日（1日）出席記者會時，亦主動表明不同意對抗疫作獨立調查，稱抗疫並無公認最佳或標準方案，現階段冀集中發展經濟和復常，又說已不斷總結經驗和改善措施。