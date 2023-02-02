派機票｜陳沛良指助吸旅客撑經濟　邵家輝：讓訪港客感受好客之道

香港政府今日（2日）舉行「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啟動禮，特首李家超宣布將免費派發50萬張機票，歡迎內地、海外旅客到香港「多走走，多看看」。



選委界立法會議員陳沛良認為派機票有助吸引更多遊客來港，有助恢復香港經濟活力。批發及零售界立法會議員邵家輝則認為，過去外國朋友對香港有誤解，香港現今終於走出疫情的陰霾，踏上復常之路，社會亦回復安穩，直言：「確是時候要着力將香港實況向外闡明，重新推廣香港。」



陳沛良：說好故事需官商民合作

陳沛良表示，香港經歷社會運動和新冠疫情後，現正走在復常路上，內外通關後復甦步伐加快，香港重新回歸世界舞台。政府多次強調要「說好香港故事」，但這並不容易。除了向外界展示香港的傳統優勢，還需要展示香港的新變化、新優勢，吸引遊客來港進行文化深度遊，吸引人才、企業來港探索新機遇。

不過他認為，香港市民對「說好香港故事」普遍缺乏共鳴，強調「說好香港故事」的主體是香港，更是香港市民，他希望政府能夠發揮官商民合作，讓每一位市民參與其中，向世界展示全新的香港形象，共同說好有說服力、有深度、有溫度的香港故事。

▼ 2月2日 行政長官李家超主持「你好，香港！」啟動禮 ▼



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邵家輝：人人一小步 香港發展一大步

邵家輝則表示，香港一直以作為自由、開放、與內地和世界接軌的國際大都會見稱，惟這幾年因黑暴事件和疫情緣故，以致各類經濟社會活動及人流往來受阻，有些外國朋友更對香港有誤解。

他直言：「我們確是時候要着力將香港實況向外闡明，重新推廣香港。」他指，一般市民無需要如官員般專誠外訪推銷，只要我們各自在自己的崗位和生活上多向海內外朋友說明香港實況，讓訪港旅客感受到香港好客之道，香港必可重新興旺起來，更形容「人人一小步，香港發展一大步」。