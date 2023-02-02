廠商會史立德料內地客重返疫情前六成　李家超：東方之珠再放異彩

香港中華廠商聯合會今日（2日）舉行新春團拜，會長史立德預期，今年內地訪港客人數可恢復至疫情前的六成水平。



特首李家超在致辭時表示，特區政府會繼續全力推進香港復常，經濟全面復甦，讓東方之珠再放異彩。



料全年外貿正增長 GDP升4%以上

史立德表示，通關後內地旅客「回歸」，將會是今年香港經濟復甦的最大利好因素，人數有望達至疫情前的六成水平，幫助旅遊業和相關行業的復甦，並帶動服務貿易輸出加速回升。

而出口方面，現時外部環境極具挑戰，預計今年首季貨品貿易仍是負增長，但隨着內地加強與國際貿易往來，跨境陸路貨運逐步復常，加上內地經濟受內需回暖而觸底回升，以及低基數效應，預料香港外貿可在下半年重拾升軌，但預計全年平均增長率仍不會超過5%。

廠商會預期，2023年GDP增長會有4%以上。

至於《財政預算案》，史立德期望能激發內部經濟動能，幫助社會解困，同時亦能為香港產業發展作出長遠且全面的規劃，並盡快制定全面的工業發展藍圖，推動香港經濟多元發展。

李家超以視像致辭，指特區政府會繼續全力推進香港復常。

「熱鬧的香港回來了」

李家超則表示，香港自上個月開始與內地逐步、有序、全面通關，社會已大致復常，不同盛事相繼重臨香港，市民可以再次體驗香港這個盛事之都的魅力。而農曆新年期間市面興旺，令人感受到：「我們熟悉的『熱鬧的香港』回來了，我們熱愛的『溫馨的香港』回來了。」

李家超說，今個兔年，特區政府會繼續全力推進香港復常，經濟全面復蘇，讓東方之珠再放異彩。