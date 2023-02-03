區議員斥厭惡性設施「貪就手」放將軍澳　促遠離民居

政府設計在將軍澳137區填海發展，增加5萬個住屋單位，同時亦在132區興建建築廢料處理設施、廢物轉運站等，距離約景灣畔約1公里。



西貢區議會今日（3日）召開特別會議，不滿政府計劃在將軍澳興建六項「厭惡性設施」，促請另覓選址。



政府計劃在將軍澳華人永遠墳場（將軍澳第 132區）對出海面填海，新建土地會建設多個公共設施，當中包括電力設施輸入零碳能源。（發展局文件）

倡考慮放在鯉魚門石礦場或岩洞

政府有意在鄰近將軍澳華人永遠墳場的132區重建原設在137區的填料轉運設施和混凝土廠，並會興建內地輸港電力的變電設施、建築廢料處理設施、廢物轉運站，以及海上垃圾收集站。六項設施距離維景灣畔約1公里，議員稱之為「六項厭惡性設施」。

區議會內不同派別的議員，均反對六項設施全放在區內。張美雄認為，將軍澳居民已經承擔厭惡性設施及社會責任數十年，相關設施應搬到更遠離民居的位置，例如鯉魚門石礦場，亦可考慮放入岩洞，減少臭味散發。

憂西南風將臭味吹入民居

方國珊則表示，將軍澳經常吹南至西南風，料相關設施會持續影響區內空氣質素，居民擔心臭味重臨。

張展鵬認為政府為了「慳錢、慳時間、貪就手」而不選岩洞，將設施全放在將軍澳區內，促請遷至鯉魚門石礦場。

陳耀初則指132區山上有安聯村，村民無收到任何通知。

發展局官員指，局方會再詳細研究岩洞建議，但認為設施有區域性需要，例如需要臨海方便運輸。而變電設施是用來接受內地輸港的電力，本身無味無噪音。至於混凝土廠，她承認現時在油塘的混凝土廠管理不善，期望新中標的營運商做好管理。