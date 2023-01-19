將軍澳137區規劃曝光　日出康城以南填海20公頃　料可建5萬伙住宅

特首李家超去年底，發表首份《施政報告》時表示，將啟動將軍澳對出水域的填海工程，包括屬於第137區的將軍澳創新園（即前叫將軍澳工業邨）及132區的將軍澳華人永遠墳場對出水域。



發展局今日（19日）就將軍澳區填海發展計劃舉行傳媒簡介會，當中137區的填海範圍，選址在日出康城以南、鄰近將軍澳海水化淡廠，佔地約20公頃，預料可提供5萬個住宅單位，將會以公私營房屋七三比規劃，換言之，公營房屋佔3.45萬伙，預料最快2030年入伙。



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公私營單位七三比供13.5萬人居住 最快2030入伙

發展局發言人表示，將軍澳第137區現時有約80公頃土地，連同即將填海發展的約20公頃，可發展土地將達101公頃，當中包括於現有躉船港池及沿海岸線填海約20公頃。以最高住用地積比率7.5計算，區內可提供約5萬個房屋單位，供13.5萬人居住。按公私營房屋七三比規劃，區內可提供約3.45萬個公營房屋，及1.55萬個私人住宅單位。預料最快2030年入伙。

發言人續指，較高密度的房屋發展將會圍繞擬設置於將軍澳第137區中央範圍的鐵路站。擬議鐵路站將位於大部份居民（逾三分之二的規劃人口）的500米步行距離之內。

文件顯示，「將軍澳南延線」將會為將軍澳第137區提供鐵路運輸服務，並以重鐵形式從現有網絡，通過將軍澳創新園對出海底的隧道延伸至137區，有關當局可能需於將軍澳創新園對出填海約2公頃，以提供一小片土地保護在進入水底前的一小段鐵路走線。

▼將軍澳第137區及相關近岸填海初步發展大綱圖▼



施政報告落實發展將軍澳137區建5萬個住宅單位，並提出填海興建社區設施，專業動力方國珊反對政府在將軍澳近岸填海，建議擴大137區的發展範圍，避免填海工程對區內住宅區及居民造成環境和健康影響。

發展局下午公佈將軍澳第137區新市鎮發展研究報告和填海詳情，計劃於132區（調景嶺華人永遠墳場對出海面、維景灣畔附近）、日出康城對出海面、將軍澳137區對出海面填海，預料引起區內居民激烈反響。

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方國珊重申反對近民居填海，建議政府研究增加將軍澳綫南延綫隧道的海底深度，免除20米闊、1公里長之鐵路保護層的填海，另把相關配套設施遷入岩洞或另覓遠離民居的選址，擴大137區發展面積作興建配套，減低對原有社區及居民的影響，讓居民安居樂業。

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