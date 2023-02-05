全面通關｜陳茂波料將帶動經濟　但12月出口貨值跌幅創新高籲警惕

香港與內地於明日（6日）起恢復全面通關，財政司司長陳茂波今日（5日）於網誌撰文，指預料各種公務、商務、旅遊和其他經濟活動會加快恢復，同時為本港經濟發展帶來更正面、更樂觀的氣氛和展望。



不過，他提到去年12月香港的商品出口貨值按年大跌近3成，是68年以來最大單月跌幅，直言「我們仍要保持警惕、謹慎而為」，強調「經濟恢復也有過程」，港府將努力固得來不易的良好勢頭，並警惕風險、穩步前行。



陳茂波表示，是次通關要求調整後，以香港為據點的人士，前往內地、澳門或海外其他地方，基本上已回復免檢疫往還，「這對商務或觀光旅客到訪香港，或經香港進入內地或前往其他目的地的旅客而言，也是好消息。」他預料各種公務、商務、旅遊和其他經濟活動也會加快恢復，跨境人員及貨運往返可望穩步增加，料將帶動本港出口、運輸物流、旅遊、零售及餐飲業，「為本港整體經濟帶來更正面、更樂觀的氣氛和展望。」

12月商品出口貨值大跌近3成 警醒謹慎而為

不過，陳茂波提到去年12月香港的商品出口貨值按年大跌28.9%，是68年以來最大單月跌幅，亦是連續第八個月下跌，認為情況提示港府仍要保持警惕、謹慎而為。但他提到去年網上銷售的零售貨值達346億元，較前年增長21%，在總銷售中佔比亦提升到10%，他直言：「過去兩年政府派發消費券既穩住了疫情下脆弱的消費和企業信心，也穩住了本地的經濟和就業，同時推動了電子支付及網上銷售的發展，在逆境下為企業開闢了新的增長空間。」

陳茂波展望2023年本港經濟發展，他指本港經濟肯定會比去年好，但外圍環境仍然充滿挑戰和不確定性，加上經濟恢復需時，港府會透過不同的便利營商的政策措施及全球大型宣傳計劃「你好！香港」等，著力加強對外推廣，希望內地及海外朋友再臨之時能看見我們的經濟新亮點、文化新視野、旅遊新感受、盛事新體驗。

談「簡約公屋」爭議 籲本「親望親好、鄰望鄰好」心態

陳茂波在文末亦提到近來有關「簡約公屋」的爭議，他重申溝通是持續過程，希望社會各界在提出意見和關注的同時，也本著「親望親好、鄰望鄰好」、互相關心、互相幫助的精神，讓計劃盡快開展，讓居住在惡劣環境的市民，生活能早日得到改善。我相信有各方的建言和監督，計劃日後的運作必定能兼顧好不同的考慮和關注。