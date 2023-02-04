全面通關｜運輸局：2.6撤銷高鐵售票量限制　正商討重啟長途服務

中港兩地將於下周一（6日）全面開放通關，運輸及物流局局長林世雄今日（4日）在網誌撰文指，高鐵每日可供發售的車票數量限制，將於下周一同步撤銷，並指正與有關當局商討重開高鐵長途服務。



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林世雄在網誌表示，本港將於下周一（6日）全面開放與內地通關，運輸及物流局、港鐵和內地相關單位已同意，同日起撤銷高鐵每日可供發售車票的數量限制，而重開長途點方面，則亦有待與有關當局協調和磋商，希望能盡快重啟高鐵長途服務。

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除高鐵外，其他口岸亦將同步在下周重開，他提到羅湖口岸在疫情前，是深港兩地最主要的口岸，惟該處將會進行一些工程，或會影響日後過關等候的時間，港鐵將會監察羅湖和落馬洲口岸的人流及實際情況，按需要實施乘客管理措施及調整班次，協助疏導旅客。港司亦會加強宣傳和廣播，提醒準備前往口岸的乘客各項需要注意的事項，並在有需要時提醒旅客有關口岸的最新人流情況，讓乘客按需要選擇不同口岸前往內地。

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香園圍／蓮塘口岸。（運輸及物流局圖片）

至於首次開始客運通關服務的香園圍／蓮塘口岸方面，林世雄表示，市民可以用5種方式，包括利用公共交通服務（巴士、小巴、的士）、私家車或沿行人隧道步行前往該管制站，辦理出入境手續。

林世雄稱，現時香園圍／蓮塘口岸設有一條專營巴士路線，往返粉嶺火車站及上水，而在星期六、日及公眾假期會加開另外兩條分別往返大圍（途經沙田及大埔）及屯門（途經元朗）的專營巴士路線。此外，該口岸亦設有一條專線小巴新路線往返上水。市區的士、新界的士和領有指定服務批註的非專營巴士亦可在管制站的公共運輸交匯處營運。跨境巴士營辦商正積極準備開辦路線，讓乘客經這個新口岸直接往來深港兩地。此外，持有香園圍／蓮塘口岸常規配額的粵港跨境私家車，亦可以使用該口岸通關。