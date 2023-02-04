全面通關｜楊潤雄稱難預計訪港旅客量　料一段時間後才大幅增加

本港下周一（6日）將於內地全面通關，特區政府亦開展「你好，香港」推廣計劃。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（4日）在電台節目表示，現時難以估計今年訪港旅客數目，預計通關一段時間後，才會看到大量旅客訪港。他提到，經歷三年疫情後，市民出外要求有所不同，例如商務上很多時透過網上溝通，難言會否返回以往的模式。



對於外界關注本港旅遊業承載量是否足夠，楊潤雄稱，不同行業已開始招聘員工，會與業界保持溝通。



政府將向全球旅客派發50萬張免費機票，楊潤雄稱，將按疫情前旅客來源分配機票，希望吸引全世界旅客來港。他說政府宣傳策略會先針對東南亞及內地旅客，再擴大至東亞及歐洲地區。

他說，「你好，香港」計劃已邀請KOL、外地明星及旅遊專家等來港拍攝影片，再在外地不同市場發放。他指，旅發局已邀請東南亞旅行社來港，介紹本港最新景點，包括西九文化區以及昂坪360的新車廂等。

料純購物旅客減 轉推廣綠色文化旅遊

他預計，疫情後旅客的消費模式有轉變，純粹來港購物的旅客會減少，政府未來將推動綠色旅遊及文化古蹟旅遊，推廣香港特色，相信很多外國人對香港的大自然有興趣。他提到，香港將有多項大型盛事舉行，包括渣打馬拉松及巴塞爾藝術展（Art Basel）等。

對於旅遊界提出設立復業基金，楊潤雄稱，一直與旅遊業界保持溝通，政府正考慮相關建議，相信不同行業也有可能遇到相同問題，政府會積極與不同界別商討。