全面通關｜張欣宇：憂東鐵運力未配合跨境人流　促繁忙時間增班次

香港今日起（6日）與內地全面通關，香港新方向立法會議員張欣宇今早在電台節目表示，初期南下人流不明顯，但憂慮當跨境上班人流增加後，東鐵運力未能配合，促繁忙時間增班次。



自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝指，難以估計來港旅客數目，但零售業對前景感到樂觀，已經重新聘請人手、租舖及增加資源等，相信全面通關後，來港旅客數目會愈來愈多，下半年數目更為顯著，珠寶、鐘錶及藥妝業會優先受惠。



邵家輝料來港旅客愈來愈多 下半年更加顯著

張欣宇提到，現時入境內地須填寫俗稱「黑碼」的健康申報，但處理「黑碼」的閘機遠比e-道少，形成樽頸，導致口岸過關出現堵塞情況。他亦關注東鐵線運力問題，因為現時不少跨境來港工作人士，疫情期間已選擇留港，短期內不會搬往內地居住，加上內地旅客來港意欲不是很強，預料初期南下人流不明顯。

不過，他擔心一旦跨境來港工作人士返回內地居住後，早上繁忙時間上到上水及粉嶺站已佔用了車廂一半空間，建議港鐵增加班次，由現時2.7分鐘一班，增加至2.4至2.5分鐘一班。

邵家輝指，自1月8日首階段通關以來，在尖沙咀的內地旅客明顯增加，例如飲食業由原來完全沒有內地旅客，至首階段通關後，每10枱便有3至4枱為內地旅客，相信來港旅客會愈來愈多。他相信零售界面對最大難題是聘請人手，因疫情期間不少員工轉行從事建築等，建議引入建造業外勞，以釋放人手重回零售行業。