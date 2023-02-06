通關直擊︱羅湖口岸睽違三年重開　長者趕回鄉探親：等得好辛苦

香港與內地今（6日）起全面通關，回內地毋需預約及提供核酸檢測陰性證明，全部口岸開放，包括港人最常用的羅湖口岸。



港鐵東鐵綫恢復載客至羅湖站，近百名乘搭頭班車，到羅湖站月台等候。上午6時30分，入境處職員拉起羅湖關口鐵閘，相隔三年終於重開，百人拖着行李箱進入香港離境大堂 。對於免核酸及免配額，有兩年未回鄉探親的長者說：「等咗好耐啦，我覺得等得好辛苦啦！」



▼2月6日 東鐵首班由上水站開往羅湖站的列車開出▼



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為何等羅湖通關才北上：可坐火車去廣州、巴士直接回韶關

相隔三年，羅湖口岸今日終於重啟，港鐵東鐵綫同步恢復載客羅湖站。接近5時55分，東鐵綫頭班車抵達上水站，陸續有市民拖着行李箱進入上水站。

羅先生早於5時於上水站外等候，他於廣州從事飲食生意逾20年，太太亦在內地居住。疫情三年，他第一年亦曾回內地處理股票，之後兩年未回去，趁政府放寬免檢疫、免核酸通關再回內地。被問及為何選擇羅湖口岸，他稱疫情前的習慣使用羅湖口岸過關，「點解落馬洲呢？唔方便㗎，又要轉返過嚟，始終都要喺深圳坐火車去廣州。」

香港與內地2月6日全面通關，東鐵首班由上水站開往羅湖站的列車早上5時57分開出。羅先生早於5時於上水站外等候，他稱疫情前的習慣使用羅湖口岸過關。（林靄怡攝)

龍先生今日亦是趁免核酸、免預約回內地，回肇慶探親，預計逗留八至十天。他選擇經今日重啟的羅湖口岸回鄉，皆因羅湖關口有巴士直接回韶關。「新年嗰陣我哋老人家嗰啲麻煩吖嘛，唔識做，又要有約喎，而家冇咁麻煩。」多年不見家人，他坦言小小心急及開心。

返東莞內地遊客：免核酸檢測方便很多

來自東莞的溫先生來講，來港三日旅行之後今日回家，坦言不需核酸檢測之後節省很多時間，方便很多。他又指，今次來講最大感受是，香港比起以前少人了很多。

▼政府公布由2月6日與內地回復全面通關▼



相隔兩年回鄉 陳伯伯：等得好辛苦

陳伯伯今次相隔兩年回鄉，打算於老鄉汕頭逗留20多天，「等咗好耐啦，我覺得等得好辛苦啦！」他坦言已很久不見親戚朋友，今次回去希望可以和他們飲茶，「（農曆新年時候要做核酸）嗰陣時覺得麻煩唔返去，而家返去就冇咁麻煩，手續都唔使容易好多呀嘛。」

▼2月3日 直擊深圳羅湖口岸及羅湖商業城▼

