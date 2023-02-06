通關｜羅湖旅客紛稱「太激動」　首位入境深圳港人旅客：祖國繁榮

香港與內地今日（6日）起全面通關，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，全部口岸開放，包括港人最常用的羅湖口岸。



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《證券時報》報道指，在上午6時30分，羅湖口岸正式重開。在口岸現場，不少深圳市民及旅客選擇經羅湖口岸前往香港，往香港方向一度需要排隊等候。

在入境深圳方向，深圳口岸工作人員為抵深的旅客派發禮物包。現場設有許願牆和「深港同心口岸同行」的紅色展板，加上一排紅燈籠，充滿喜慶氣氛。

港人陳先生稱，「通關過程只需十幾分鐘，真的是非常方便」，又表示「太激動了，能趕上最早過關的機會」。

首位入境深圳旅客：祝祖國繁榮

《南方都市報》報道稱，在早上6點30左右，往深圳方向的羅湖口岸迎來第一位入境港籍旅客。耿先生凌晨5點就起床從香港出發，經羅湖口岸通關，趕著坐動車回東莞探親。

耿先生表示，「心情很激動，現在不用預約、不需隔離，往來十分方便」。海關工作人員為耿先生送上鮮花、防疫禮包等小禮品，耿先生在心願卡上寫下「祝祖國繁榮」。

《證券時報》的報道又指，對於通關，在羅湖商業城經營眼鏡生意的陳經理很是激動，「等了3年，之前首批通關沒有羅湖口岸，這一次羅湖口岸終於要恢復通關，3年的堅持是值得的」。

陳經理說，「羅湖商業城經歷過輝煌，享受香港人過關消費帶來的紅利，但那已經是過去式。其實，不僅是通關，現在政府有很多規劃，深圳火車站也通高鐵了，我們都希望可以盡快落實，羅湖商業城還有整個口岸周邊和人民南片區是時候要轉型了」。